https://ria.ru/20210819/afganistan-1746368459.html
Байден заявил, что вывод войск из Афганистана не мог пройти лучше
Байден заявил, что вывод войск из Афганистана не мог пройти лучше - РИА Новости, 19.08.2021
Байден заявил, что вывод войск из Афганистана не мог пройти лучше
Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, мог ли, с чего точки зрения, вывод американских войск из Афганистана пройти более успешно. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T15:25
2021-08-19T15:25
2021-08-19T15:25
в мире
сша
талибан
афганистан
джо байден
нато
россия
захват власти в афганистане талибами
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746032985_0:167:2739:1708_1920x0_80_0_0_3a3d35b3eaf13706b66dae277f45bc1a.jpg
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, мог ли, с чего точки зрения, вывод американских войск из Афганистана пройти более успешно."Нет", - сказал Байден в первом после захвата Кабула интервью телеканалу ABC, отвечая на соответствующий вопрос.Стремительный захват движением "Талибан"* Кабула и большей части территории Афганистана побудил многих бывших и нынешних политиков активнее критиковать Байдена за поспешный, по их мнению, вывод войск из Афганистана.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников, в том числе дипломатов, и работавших на иностранные миссии афганцев уже несколько дней проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других страны НАТО. В то же время посольство России в Афганистане продолжает работать по прежнему адресу.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210819/biden-1746248599.html
сша
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746032985_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_5874af17b3a9a64ce9feaef019fd2c73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, нато, россия
Байден заявил, что вывод войск из Афганистана не мог пройти лучше
Президент США Байден: вывод войск из Афганистана не мог пройти лучше
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости.
Президент США Джо Байден
отрицательно ответил на вопрос о том, мог ли, с чего точки зрения, вывод американских войск из Афганистана
пройти более успешно.
"Нет", - сказал Байден в первом после захвата Кабула интервью телеканалу ABC
, отвечая на соответствующий вопрос.
Стремительный захват движением "Талибан"* Кабула и большей части территории Афганистана побудил многих бывших и нынешних политиков активнее критиковать Байдена за поспешный, по их мнению, вывод войск из Афганистана.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников, в том числе дипломатов, и работавших на иностранные миссии афганцев уже несколько дней проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других страны НАТО. В то же время посольство России в Афганистане продолжает работать по прежнему адресу.
* Террористическая организация, запрещенная в России