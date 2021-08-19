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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210819/afganistan-1746368459.html
Байден заявил, что вывод войск из Афганистана не мог пройти лучше
Байден заявил, что вывод войск из Афганистана не мог пройти лучше - РИА Новости, 19.08.2021
Байден заявил, что вывод войск из Афганистана не мог пройти лучше
Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, мог ли, с чего точки зрения, вывод американских войск из Афганистана пройти более успешно. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T15:25
2021-08-19T15:25
в мире
сша
талибан
афганистан
джо байден
нато
россия
захват власти в афганистане талибами
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ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, мог ли, с чего точки зрения, вывод американских войск из Афганистана пройти более успешно."Нет", - сказал Байден в первом после захвата Кабула интервью телеканалу ABC, отвечая на соответствующий вопрос.Стремительный захват движением "Талибан"* Кабула и большей части территории Афганистана побудил многих бывших и нынешних политиков активнее критиковать Байдена за поспешный, по их мнению, вывод войск из Афганистана.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников, в том числе дипломатов, и работавших на иностранные миссии афганцев уже несколько дней проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других страны НАТО. В то же время посольство России в Афганистане продолжает работать по прежнему адресу.* Террористическая организация, запрещенная в России
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сша
афганистан
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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, нато, россия
15:25 19.08.2021
 
Байден заявил, что вывод войск из Афганистана не мог пройти лучше

Президент США Байден: вывод войск из Афганистана не мог пройти лучше

© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© REUTERS / Leah Millis
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, мог ли, с чего точки зрения, вывод американских войск из Афганистана пройти более успешно.
"Нет", - сказал Байден в первом после захвата Кабула интервью телеканалу ABC, отвечая на соответствующий вопрос.
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Стремительный захват движением "Талибан"* Кабула и большей части территории Афганистана побудил многих бывших и нынешних политиков активнее критиковать Байдена за поспешный, по их мнению, вывод войск из Афганистана.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников, в том числе дипломатов, и работавших на иностранные миссии афганцев уже несколько дней проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других страны НАТО. В то же время посольство России в Афганистане продолжает работать по прежнему адресу.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Президент США Джо Байден после выступления с заявлением по ситуации в Афганистане - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанДжо БайденНАТОРоссия
 
 
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