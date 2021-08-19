https://ria.ru/20210819/afganistan-1746368349.html

Посольство в Кабуле рассказало, как россияне могут покинуть Афганистан

Посольство в Кабуле рассказало, как россияне могут покинуть Афганистан - РИА Новости, 19.08.2021

Посольство в Кабуле рассказало, как россияне могут покинуть Афганистан

Посольство РФ в Кабуле в связи с планируемым вывозом россиян призвало сограждан сообщить о своем желании выехать из Афганистана до 22 августа. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T15:20

2021-08-19T15:20

2021-08-19T15:26

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афганистан

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Кабуле в связи с планируемым вывозом россиян призвало сограждан сообщить о своем желании выехать из Афганистана до 22 августа."В связи с планируемым вывозом граждан России из Афганистана просьба по возможности до конца дня 22 августа сообщить о своем желании выехать в Российскую Федерацию по адресу электронной почты: rusconsul-af@mail.ru", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

https://radiosputnik.ria.ru/20210819/afganistan-1746335681.html

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2021

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в мире, кабул (город), афганистан, россия