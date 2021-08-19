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Посольство в Кабуле рассказало, как россияне могут покинуть Афганистан
Посольство в Кабуле рассказало, как россияне могут покинуть Афганистан - РИА Новости, 19.08.2021
Посольство в Кабуле рассказало, как россияне могут покинуть Афганистан
Посольство РФ в Кабуле в связи с планируемым вывозом россиян призвало сограждан сообщить о своем желании выехать из Афганистана до 22 августа. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T15:20
2021-08-19T15:20
2021-08-19T15:26
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Кабуле в связи с планируемым вывозом россиян призвало сограждан сообщить о своем желании выехать из Афганистана до 22 августа."В связи с планируемым вывозом граждан России из Афганистана просьба по возможности до конца дня 22 августа сообщить о своем желании выехать в Российскую Федерацию по адресу электронной почты: rusconsul-af@mail.ru", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
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в мире, кабул (город), афганистан, россия
15:20 19.08.2021 (обновлено: 15:26 19.08.2021)
Посольство в Кабуле рассказало, как россияне могут покинуть Афганистан
Посольство в Кабуле призвало россиян сообщить о желании покинуть Афганистан до 22 августа