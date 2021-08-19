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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210819/afganistan-1746368349.html
Посольство в Кабуле рассказало, как россияне могут покинуть Афганистан
Посольство в Кабуле рассказало, как россияне могут покинуть Афганистан - РИА Новости, 19.08.2021
Посольство в Кабуле рассказало, как россияне могут покинуть Афганистан
Посольство РФ в Кабуле в связи с планируемым вывозом россиян призвало сограждан сообщить о своем желании выехать из Афганистана до 22 августа. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T15:20
2021-08-19T15:26
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
афганистан
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Кабуле в связи с планируемым вывозом россиян призвало сограждан сообщить о своем желании выехать из Афганистана до 22 августа."В связи с планируемым вывозом граждан России из Афганистана просьба по возможности до конца дня 22 августа сообщить о своем желании выехать в Российскую Федерацию по адресу электронной почты: rusconsul-af@mail.ru", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
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в мире, кабул (город), афганистан, россия
15:20 19.08.2021 (обновлено: 15:26 19.08.2021)
 
Посольство в Кабуле рассказало, как россияне могут покинуть Афганистан

Посольство в Кабуле призвало россиян сообщить о желании покинуть Афганистан до 22 августа

© AP Photo / Shekib RahmaniЛюди в аэропорту Кабула
Люди в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© AP Photo / Shekib Rahmani
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Кабуле в связи с планируемым вывозом россиян призвало сограждан сообщить о своем желании выехать из Афганистана до 22 августа.
"В связи с планируемым вывозом граждан России из Афганистана просьба по возможности до конца дня 22 августа сообщить о своем желании выехать в Российскую Федерацию по адресу электронной почты: rusconsul-af@mail.ru", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
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