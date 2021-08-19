https://ria.ru/20210819/afganistan-1746345884.html

В Германии возложили ответственность за ситуацию в Афганистане на США

В Германии возложили ответственность за ситуацию в Афганистане на США - РИА Новости, 19.08.2021

В Германии возложили ответственность за ситуацию в Афганистане на США

США несут основную ответственность за нынешнюю ситуацию в Афганистане, заявил в Мюнхене журналистам лидер Христианско-социального союза (ХСС), который входит в... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T13:20

2021-08-19T13:20

2021-08-19T13:42

происшествия

сша

бавария

афганистан

захват власти в афганистане талибами

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БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. США несут основную ответственность за нынешнюю ситуацию в Афганистане, заявил в Мюнхене журналистам лидер Христианско-социального союза (ХСС), который входит в правительство Германии, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер."Германия окажет помощь, но не в одиночестве. Поэтому важнейшее значение для нас имеет международное сотрудничество. Это сотрудничество должно быть организовано прежде всего американцами. Соединенные Штаты Америки несут основную ответственность за нынешнюю ситуацию. Из-за их решения покинуть Афганистан... они несут основную ответственность", - сказал Зёдер.

https://ria.ru/20210819/biden-1746248599.html

сша

бавария

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сша, бавария, афганистан