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В Германии возложили ответственность за ситуацию в Афганистане на США
В Германии возложили ответственность за ситуацию в Афганистане на США - РИА Новости, 19.08.2021
В Германии возложили ответственность за ситуацию в Афганистане на США
США несут основную ответственность за нынешнюю ситуацию в Афганистане, заявил в Мюнхене журналистам лидер Христианско-социального союза (ХСС), который входит в... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T13:20
2021-08-19T13:20
2021-08-19T13:42
происшествия
сша
бавария
афганистан
захват власти в афганистане талибами
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БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. США несут основную ответственность за нынешнюю ситуацию в Афганистане, заявил в Мюнхене журналистам лидер Христианско-социального союза (ХСС), который входит в правительство Германии, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер."Германия окажет помощь, но не в одиночестве. Поэтому важнейшее значение для нас имеет международное сотрудничество. Это сотрудничество должно быть организовано прежде всего американцами. Соединенные Штаты Америки несут основную ответственность за нынешнюю ситуацию. Из-за их решения покинуть Афганистан... они несут основную ответственность", - сказал Зёдер.
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происшествия, сша, бавария, афганистан
13:20 19.08.2021 (обновлено: 13:42 19.08.2021)
В Германии возложили ответственность за ситуацию в Афганистане на США
Премьер-министр Баварии Зедер: США несут ответственность за ситуацию в Афганистане