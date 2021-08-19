Байден: в США ожидали падения правительства Афганистана ближе к концу года
Президент Байден: разведка США ожидала падения правительства Афганистана ближе к концу года
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Американская разведка допускала возможность падения правительства Афганистана ближе к концу нынешнего года, но консенсусного прогноза не было, заявил президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC.
"Я думаю, что консенсуса не было... Они говорили, что это (падение правительства в Афганистане – ред.) более вероятно к концу года", - сказал Байден.
Американские власти признают, что их застала врасплох скорость, с которой движение "Талибан"* захватило власть в стране при отсутствии сопротивления со стороны афганской армии.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с быстрым наступлением талибов по всей стране. Боевики 15 августа заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
*Террористическая организация, запрещенная в России.