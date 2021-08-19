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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210819/afganistan-1746290791.html
Байден рассказал, как удалось избежать атак талибов на американских военных
Байден рассказал, как удалось избежать атак талибов на американских военных - РИА Новости, 19.08.2021
Байден рассказал, как удалось избежать атак талибов на американских военных
Президент США Джо Байден подтвердил, что атак "Талибана"* на американских военных удалось избежать благодаря договоренностям с ними его предшественника Дональда РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T00:54
2021-08-19T00:54
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден подтвердил, что атак "Талибана"* на американских военных удалось избежать благодаря договоренностям с ними его предшественника Дональда Трампа.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, дональд трамп
00:54 19.08.2021
 
Байден рассказал, как удалось избежать атак талибов на американских военных

Президент США Байден: договоренности Трампа с талибами позволили избежать атак на американцев

© AP Photo / U.S. Marine Corps/Sgt. Isaiah CampbellАмериканские военные в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле
Американские военные в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© AP Photo / U.S. Marine Corps/Sgt. Isaiah Campbell
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден подтвердил, что атак "Талибана"* на американских военных удалось избежать благодаря договоренностям с ними его предшественника Дональда Трампа.

"Я слышу, люди говорят: что ж, у вас было 2,5 тысячи (военных) там, и ничего не происходило. Факт в том, что причиной стали переговоры прошлого президента годом ранее, о том, что войска будут выведены к 1 мая и во время их отвода не будет атак. Это было сделано. Поэтому ничего и не происходило", - сказал Байден в интервью ABC, отрывки из которого размещены на сайте телеканала.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанДжо БайденДональд Трамп
 
 
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