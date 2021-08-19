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Байден рассказал, как удалось избежать атак талибов на американских военных

Байден рассказал, как удалось избежать атак талибов на американских военных - РИА Новости, 19.08.2021

Байден рассказал, как удалось избежать атак талибов на американских военных

Президент США Джо Байден подтвердил, что атак "Талибана"* на американских военных удалось избежать благодаря договоренностям с ними его предшественника Дональда РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T00:54

2021-08-19T00:54

2021-08-19T00:54

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден подтвердил, что атак "Талибана"* на американских военных удалось избежать благодаря договоренностям с ними его предшественника Дональда Трампа.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.*Террористическая организация, запрещенная в России.

сша

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, дональд трамп