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Патрушев: предпосылок для ввода российских войск в Афганистан нет

Патрушев: предпосылок для ввода российских войск в Афганистан нет - РИА Новости, 19.08.2021

Патрушев: предпосылок для ввода российских войск в Афганистан нет

Предпосылок для ввода российского военного контингента в Афганистан нет, РФ будет делать акцент в первую очередь на политико-дипломатических усилиях, чтобы... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T00:39

2021-08-19T00:39

2021-08-19T00:39

захват власти в афганистане талибами

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николай патрушев

афганистан

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Предпосылок для ввода российского военного контингента в Афганистан нет, РФ будет делать акцент в первую очередь на политико-дипломатических усилиях, чтобы искать пути налаживания внутриафганского диалога и мирного урегулирования проблем, существующих в этой стране, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете "Известия".На вопрос, ожидать ли ввода в Афганистан российского военного контингента по аналогии с Сирией, Патрушев ответил: "Предпосылок для этого нет"."Кроме того, большое значение отводим координирующей роли ООН в международных усилиях по афганскому урегулированию", - добавил Патрушев.

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в мире, николай патрушев, афганистан, россия