Патрушев: предпосылок для ввода российских войск в Афганистан нет
Секретарь Совбеза Патрушев считает, что предпосылок для ввода российских войск в Афганистан нет
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Предпосылок для ввода российского военного контингента в Афганистан нет, РФ будет делать акцент в первую очередь на политико-дипломатических усилиях, чтобы искать пути налаживания внутриафганского диалога и мирного урегулирования проблем, существующих в этой стране, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете "Известия".
На вопрос, ожидать ли ввода в Афганистан российского военного контингента по аналогии с Сирией, Патрушев ответил: "Предпосылок для этого нет".
"На афганском направлении будем делать акцент в первую очередь на политико-дипломатических усилиях, совместно с партнерами искать пути налаживания внутриафганского диалога и мирного урегулирования существующих в стране проблем", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ. По словам Патрушева, для этих целей, в частности, создан и успешно функционирует "московский формат".
"Кроме того, большое значение отводим координирующей роли ООН в международных усилиях по афганскому урегулированию", - добавил Патрушев.