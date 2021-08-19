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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210819/afganistan-1746290043.html
Патрушев: предпосылок для ввода российских войск в Афганистан нет
Патрушев: предпосылок для ввода российских войск в Афганистан нет - РИА Новости, 19.08.2021
Патрушев: предпосылок для ввода российских войск в Афганистан нет
Предпосылок для ввода российского военного контингента в Афганистан нет, РФ будет делать акцент в первую очередь на политико-дипломатических усилиях, чтобы... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T00:39
2021-08-19T00:39
захват власти в афганистане талибами
в мире
николай патрушев
афганистан
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Предпосылок для ввода российского военного контингента в Афганистан нет, РФ будет делать акцент в первую очередь на политико-дипломатических усилиях, чтобы искать пути налаживания внутриафганского диалога и мирного урегулирования проблем, существующих в этой стране, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете "Известия".На вопрос, ожидать ли ввода в Афганистан российского военного контингента по аналогии с Сирией, Патрушев ответил: "Предпосылок для этого нет"."Кроме того, большое значение отводим координирующей роли ООН в международных усилиях по афганскому урегулированию", - добавил Патрушев.
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в мире, николай патрушев, афганистан, россия
00:39 19.08.2021
 
Патрушев: предпосылок для ввода российских войск в Афганистан нет

Секретарь Совбеза Патрушев считает, что предпосылок для ввода российских войск в Афганистан нет

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Предпосылок для ввода российского военного контингента в Афганистан нет, РФ будет делать акцент в первую очередь на политико-дипломатических усилиях, чтобы искать пути налаживания внутриафганского диалога и мирного урегулирования проблем, существующих в этой стране, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете "Известия".
На вопрос, ожидать ли ввода в Афганистан российского военного контингента по аналогии с Сирией, Патрушев ответил: "Предпосылок для этого нет".
"На афганском направлении будем делать акцент в первую очередь на политико-дипломатических усилиях, совместно с партнерами искать пути налаживания внутриафганского диалога и мирного урегулирования существующих в стране проблем", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ. По словам Патрушева, для этих целей, в частности, создан и успешно функционирует "московский формат".
"Кроме того, большое значение отводим координирующей роли ООН в международных усилиях по афганскому урегулированию", - добавил Патрушев.
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