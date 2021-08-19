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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210819/afganistan-1746289457.html
Патрушев: США за 20 лет превратили Афганистан в глобальную нарколабораторию
Патрушев: США за 20 лет превратили Афганистан в глобальную нарколабораторию - РИА Новости, 19.08.2021
Патрушев: США за 20 лет превратили Афганистан в глобальную нарколабораторию
США за 20 лет создали в Афганистане нарколабораторию глобального масштаба, производство опиатов там выросло более чем в 40 раз, при этом развитие афганского... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T00:22
2021-08-19T00:22
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
николай патрушев
афганистан
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. США за 20 лет создали в Афганистане нарколабораторию глобального масштаба, производство опиатов там выросло более чем в 40 раз, при этом развитие афганского государства отброшено на десятилетия назад, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Вашингтон умалчивает, что в свое время ставил в Афганистане задачи по борьбе с международным терроризмом, пресечением наркотрафика и по обучению силовых структур Афганистана, отметил Патрушев в интервью газете "Известия"."Вместо борьбы с наркотрафиком за два десятилетия военно-политического управления Афганистаном США реализовали в нем проект создания нарколаборатории глобального масштаба. Производство опиатов увеличилось более чем в 40 раз", - добавил Патрушев.По его словам, Запад так и не смог обучить военному делу армию, полицию и спецслужбы Афганистана. "Морально и психологически разложенные вооруженные силы сдавались без боя", - отметил Патрушев.Тратив огромные суммы на содержание своих войск, США при этом не создавали объекты социальной инфраструктуры и гражданские предприятия, указал секретарь Совбеза РФ. "Простым афганцам осталась только разруха, развитие самой страны отброшено на десятилетия назад", - резюмировал Патрушев.*Террористические организации, запрещенные в России.
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в мире, сша, николай патрушев, афганистан, россия
00:22 19.08.2021
 
Патрушев: США за 20 лет превратили Афганистан в глобальную нарколабораторию

Секретарь Совбеза Патрушев: США за 20 лет превратили Афганистан в глобальную нарколабораторию

© AP Photo / U.S. Marine Corps/Sgt. Isaiah CampbellАмериканские военные в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле
Американские военные в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© AP Photo / U.S. Marine Corps/Sgt. Isaiah Campbell
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. США за 20 лет создали в Афганистане нарколабораторию глобального масштаба, производство опиатов там выросло более чем в 40 раз, при этом развитие афганского государства отброшено на десятилетия назад, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Вашингтон умалчивает, что в свое время ставил в Афганистане задачи по борьбе с международным терроризмом, пресечением наркотрафика и по обучению силовых структур Афганистана, отметил Патрушев в интервью газете "Известия".
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
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Патрушев предрек Украине судьбу Афганистана

"Реально же за время присутствия американских войск число террористических актов выросло в Афганистане в разы. На его земле себя вольготно чувствуют "Аль-Каида"*, ИГИЛ*, "Исламское движение Восточного Туркестана"* и другие террористические группировки, которые рассматривают афганскую территорию в качестве базы для последующего переноса активности в государства Центральной Азии, в китайский Синьцзян, на север Ирана, в направлении Индии, создавая в этих государствах "спящие ячейки", - отметил секретарь Совбеза РФ.

"Вместо борьбы с наркотрафиком за два десятилетия военно-политического управления Афганистаном США реализовали в нем проект создания нарколаборатории глобального масштаба. Производство опиатов увеличилось более чем в 40 раз", - добавил Патрушев.
По его словам, Запад так и не смог обучить военному делу армию, полицию и спецслужбы Афганистана. "Морально и психологически разложенные вооруженные силы сдавались без боя", - отметил Патрушев.
Тратив огромные суммы на содержание своих войск, США при этом не создавали объекты социальной инфраструктуры и гражданские предприятия, указал секретарь Совбеза РФ. "Простым афганцам осталась только разруха, развитие самой страны отброшено на десятилетия назад", - резюмировал Патрушев.
*Террористические организации, запрещенные в России.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАНиколай ПатрушевАфганистанРоссия
 
 
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