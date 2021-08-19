https://ria.ru/20210819/afganistan-1746289457.html

Патрушев: США за 20 лет превратили Афганистан в глобальную нарколабораторию

Патрушев: США за 20 лет превратили Афганистан в глобальную нарколабораторию - РИА Новости, 19.08.2021

Патрушев: США за 20 лет превратили Афганистан в глобальную нарколабораторию

США за 20 лет создали в Афганистане нарколабораторию глобального масштаба, производство опиатов там выросло более чем в 40 раз, при этом развитие афганского... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T00:22

2021-08-19T00:22

2021-08-19T00:22

захват власти в афганистане талибами

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николай патрушев

афганистан

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. США за 20 лет создали в Афганистане нарколабораторию глобального масштаба, производство опиатов там выросло более чем в 40 раз, при этом развитие афганского государства отброшено на десятилетия назад, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Вашингтон умалчивает, что в свое время ставил в Афганистане задачи по борьбе с международным терроризмом, пресечением наркотрафика и по обучению силовых структур Афганистана, отметил Патрушев в интервью газете "Известия"."Вместо борьбы с наркотрафиком за два десятилетия военно-политического управления Афганистаном США реализовали в нем проект создания нарколаборатории глобального масштаба. Производство опиатов увеличилось более чем в 40 раз", - добавил Патрушев.По его словам, Запад так и не смог обучить военному делу армию, полицию и спецслужбы Афганистана. "Морально и психологически разложенные вооруженные силы сдавались без боя", - отметил Патрушев.Тратив огромные суммы на содержание своих войск, США при этом не создавали объекты социальной инфраструктуры и гражданские предприятия, указал секретарь Совбеза РФ. "Простым афганцам осталась только разруха, развитие самой страны отброшено на десятилетия назад", - резюмировал Патрушев.*Террористические организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20210819/ukraina-1746288477.html

сша

афганистан

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в мире, сша, николай патрушев, афганистан, россия