https://ria.ru/20210819/afganistan-1746289457.html
Патрушев: США за 20 лет превратили Афганистан в глобальную нарколабораторию
Патрушев: США за 20 лет превратили Афганистан в глобальную нарколабораторию - РИА Новости, 19.08.2021
Патрушев: США за 20 лет превратили Афганистан в глобальную нарколабораторию
США за 20 лет создали в Афганистане нарколабораторию глобального масштаба, производство опиатов там выросло более чем в 40 раз, при этом развитие афганского... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T00:22
2021-08-19T00:22
2021-08-19T00:22
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
николай патрушев
афганистан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746262122_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_e4c76aff854f5a523a9acf8e0c95710a.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. США за 20 лет создали в Афганистане нарколабораторию глобального масштаба, производство опиатов там выросло более чем в 40 раз, при этом развитие афганского государства отброшено на десятилетия назад, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Вашингтон умалчивает, что в свое время ставил в Афганистане задачи по борьбе с международным терроризмом, пресечением наркотрафика и по обучению силовых структур Афганистана, отметил Патрушев в интервью газете "Известия"."Вместо борьбы с наркотрафиком за два десятилетия военно-политического управления Афганистаном США реализовали в нем проект создания нарколаборатории глобального масштаба. Производство опиатов увеличилось более чем в 40 раз", - добавил Патрушев.По его словам, Запад так и не смог обучить военному делу армию, полицию и спецслужбы Афганистана. "Морально и психологически разложенные вооруженные силы сдавались без боя", - отметил Патрушев.Тратив огромные суммы на содержание своих войск, США при этом не создавали объекты социальной инфраструктуры и гражданские предприятия, указал секретарь Совбеза РФ. "Простым афганцам осталась только разруха, развитие самой страны отброшено на десятилетия назад", - резюмировал Патрушев.*Террористические организации, запрещенные в России.
https://ria.ru/20210819/ukraina-1746288477.html
сша
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746262122_327:258:1803:1365_1920x0_80_0_0_65b0e7c46832f252d742c70c8adf12bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, николай патрушев, афганистан, россия
Патрушев: США за 20 лет превратили Афганистан в глобальную нарколабораторию
Секретарь Совбеза Патрушев: США за 20 лет превратили Афганистан в глобальную нарколабораторию
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. США
за 20 лет создали в Афганистане
нарколабораторию глобального масштаба, производство опиатов там выросло более чем в 40 раз, при этом развитие афганского государства отброшено на десятилетия назад, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
.
Вашингтон умалчивает, что в свое время ставил в Афганистане задачи по борьбе с международным терроризмом, пресечением наркотрафика и по обучению силовых структур Афганистана, отметил Патрушев в интервью газете "Известия
".
"Реально же за время присутствия американских войск число террористических актов выросло в Афганистане в разы. На его земле себя вольготно чувствуют "Аль-Каида"*, ИГИЛ*, "Исламское движение Восточного Туркестана"* и другие террористические группировки, которые рассматривают афганскую территорию в качестве базы для последующего переноса активности в государства Центральной Азии, в китайский Синьцзян, на север Ирана, в направлении Индии, создавая в этих государствах "спящие ячейки", - отметил секретарь Совбеза РФ.
"Вместо борьбы с наркотрафиком за два десятилетия военно-политического управления Афганистаном США реализовали в нем проект создания нарколаборатории глобального масштаба. Производство опиатов увеличилось более чем в 40 раз", - добавил Патрушев.
По его словам, Запад так и не смог обучить военному делу армию, полицию и спецслужбы Афганистана. "Морально и психологически разложенные вооруженные силы сдавались без боя", - отметил Патрушев.
Тратив огромные суммы на содержание своих войск, США при этом не создавали объекты социальной инфраструктуры и гражданские предприятия, указал секретарь Совбеза РФ. "Простым афганцам осталась только разруха, развитие самой страны отброшено на десятилетия назад", - резюмировал Патрушев.
*Террористические организации, запрещенные в России.