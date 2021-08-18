https://ria.ru/20210818/zaderzhanie-1746193528.html
В Москве задержали обвиняемого в попытке задушить и изнасиловать девушку
В Москве задержали обвиняемого в попытке задушить и изнасиловать девушку - РИА Новости, 18.08.2021
В Москве задержали обвиняемого в попытке задушить и изнасиловать девушку
Следователи задержали и предъявили обвинение мужчине, который пытался задушить и изнасиловать девушку на северо-востоке Москвы, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T11:47
2021-08-18T11:47
2021-08-18T12:41
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
россия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Следователи задержали и предъявили обвинение мужчине, который пытался задушить и изнасиловать девушку на северо-востоке Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным следствия, 16 августа пьяный мужчина возле дома на Изумрудной улице накинул на шею девушки ткань и начал ее душить, после чего попытался ее изнасиловать, но не смог - девушка дала отпор."Бабушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении мужчины 1983 года рождения. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления... "покушение на изнасилование", - сказала она.Мужчина задержан, в ближайшее время следствие намерено просить суд о его аресте.Также фигурант проверяется на возможную причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия
11:47 18.08.2021 (обновлено: 12:41 18.08.2021)
В Москве задержали обвиняемого в попытке задушить и изнасиловать девушку
СК задержал мужчину по обвинению в попытке задушить и изнасиловать девушку на северо-востоке Москвы