https://ria.ru/20210818/zaderzhanie-1746193528.html

В Москве задержали обвиняемого в попытке задушить и изнасиловать девушку

В Москве задержали обвиняемого в попытке задушить и изнасиловать девушку - РИА Новости, 18.08.2021

В Москве задержали обвиняемого в попытке задушить и изнасиловать девушку

Следователи задержали и предъявили обвинение мужчине, который пытался задушить и изнасиловать девушку на северо-востоке Москвы, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T11:47

2021-08-18T11:47

2021-08-18T12:41

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

россия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Следователи задержали и предъявили обвинение мужчине, который пытался задушить и изнасиловать девушку на северо-востоке Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным следствия, 16 августа пьяный мужчина возле дома на Изумрудной улице накинул на шею девушки ткань и начал ее душить, после чего попытался ее изнасиловать, но не смог - девушка дала отпор."Бабушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении мужчины 1983 года рождения. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления... "покушение на изнасилование", - сказала она.Мужчина задержан, в ближайшее время следствие намерено просить суд о его аресте.Также фигурант проверяется на возможную причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы.

https://ria.ru/20210817/zaderzhanie-1746069722.html

https://ria.ru/20210719/perm-1741918188.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия