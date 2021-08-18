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ФСБ разгромила ячейку "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму
ФСБ разгромила ячейку "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму - РИА Новости, 18.08.2021
ФСБ разгромила ячейку "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму
Силовики разгромили ячейку запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Крыму, задержаны два главаря и три активных... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T09:47
2021-08-18T10:27
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
хизб ут-тахрир аль-ислами
республика крым
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Силовики разгромили ячейку запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Крыму, задержаны два главаря и три активных участника, сообщила ФСБ.По данным ведомства, эти люди вели "антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания "всемирного халифата" и направленную на насильственное свержение действующей власти и разрушение светских институтов.Им вменяют распространение террористической идеологии и вербовку местных мусульман. Изъяты пропагандистские материалы."Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) во многих странах признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда от 2003 года.Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, их уже ловили в Крыму.*Террористическая организация, запрещена в России.
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хизб ут-тахрир аль-ислами, республика крым
09:47 18.08.2021 (обновлено: 10:27 18.08.2021)
 
ФСБ разгромила ячейку "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму

ФСБ разгромила ячейку "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму, задержаны пять человек

© ФСБ РоссииСпецоперация ФСБ в Крыму. Кадр видео
Спецоперация ФСБ в Крыму. Кадр видео
© ФСБ России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Силовики разгромили ячейку запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Крыму, задержаны два главаря и три активных участника, сообщила ФСБ.
По данным ведомства, эти люди вели "антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания "всемирного халифата" и направленную на насильственное свержение действующей власти и разрушение светских институтов.
© ФСБ РоссииСпецоперация ФСБ в Крыму. Кадр видео
Спецоперация ФСБ в Крыму. Кадр видео
© ФСБ России
Спецоперация ФСБ в Крыму. Кадр видео
Им вменяют распространение террористической идеологии и вербовку местных мусульман. Изъяты пропагандистские материалы.
"Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) во многих странах признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда от 2003 года.
Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, их уже ловили в Крыму.
*Террористическая организация, запрещена в России.
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ПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Хизб ут-Тахрир аль-ИсламиРеспублика Крым
 
 
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