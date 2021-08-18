https://ria.ru/20210818/vertolet-1746162781.html

На Камчатке завершилась поисковая операция на месте крушения Ми-8

На Камчатке завершилась поисковая операция на месте крушения Ми-8 - РИА Новости, 18.08.2021

На Камчатке завершилась поисковая операция на месте крушения Ми-8

Поисковые работы на месте падения вертолета Ми-8 на Камчатке завершены, сообщили в региональном управлении МЧС. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T06:28

2021-08-18T06:28

2021-08-18T10:03

происшествия

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

новости - туризм

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 авг — РИА Новости. Поисковые работы на месте падения вертолета Ми-8 на Камчатке завершены, сообщили в региональном управлении МЧС.В ликвидации последствий крушения участвовали 61 человек и 14 единиц техники.Ми-8 с туристами упал в Курильское озеро на юге Камчатки 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Восемь человек выжили, двое из них в реанимации.Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Среди возможных причин катастрофы рассматривают неблагоприятные погодные условия, ошибку пилотирования и техническую неисправность.

https://ria.ru/20210817/vertolet-1746019106.html

камчатский край

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2021

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происшествия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае, новости - туризм