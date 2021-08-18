https://ria.ru/20210818/vertolet-1746162781.html
На Камчатке завершилась поисковая операция на месте крушения Ми-8
На Камчатке завершилась поисковая операция на месте крушения Ми-8 - РИА Новости, 18.08.2021
На Камчатке завершилась поисковая операция на месте крушения Ми-8
Поисковые работы на месте падения вертолета Ми-8 на Камчатке завершены, сообщили в региональном управлении МЧС. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T06:28
2021-08-18T06:28
2021-08-18T10:03
происшествия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
новости - туризм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 авг — РИА Новости. Поисковые работы на месте падения вертолета Ми-8 на Камчатке завершены, сообщили в региональном управлении МЧС.В ликвидации последствий крушения участвовали 61 человек и 14 единиц техники.Ми-8 с туристами упал в Курильское озеро на юге Камчатки 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Восемь человек выжили, двое из них в реанимации.Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Среди возможных причин катастрофы рассматривают неблагоприятные погодные условия, ошибку пилотирования и техническую неисправность.
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае, новости - туризм
06:28 18.08.2021 (обновлено: 10:03 18.08.2021)
На Камчатке завершилась поисковая операция на месте крушения Ми-8
На Камчатке завершилась поисковая операция на месте падения вертолета Ми-8 в Курильское озеро