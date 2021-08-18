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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210818/vaktsina-1746160002.html
Эквадор готовится к производству российской вакцины от COVID-19
Эквадор готовится к производству российской вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 18.08.2021
Эквадор готовится к производству российской вакцины от COVID-19
Власти Эквадора ведут переговоры об организации у себя производства российской вакцины от коронавируса, сообщила глава минздрава южноамериканской страны Химена... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T04:27
2021-08-18T04:27
распространение коронавируса
в мире
эквадор
россия
коронавирус covid-19
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МЕХИКО, 18 авг - РИА Новости. Власти Эквадора ведут переговоры об организации у себя производства российской вакцины от коронавируса, сообщила глава минздрава южноамериканской страны Химена Гарсон."Мы находимся в процессе подготовки дорожной карты ... переговоры с Россией об организации производства вакцин в нашей стране продвигаются хорошо", - заявила Гарсон на пресс-конференции, которую транслировало в Twitter издание Correo.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" получила одобрение на экстренное использование в Эквадоре 15 мая, однако дата первых поставок этого препарата в страну пока не известна.Глава МИД Эквадора Маурисио Монтальво по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщал в июле, что первые поставки "Спутника V" могут начаться в сентябре."Спутник V" одобрен в 69 странах с общим населением свыше 3,7 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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в мире, эквадор, россия, коронавирус covid-19
04:27 18.08.2021
 
Эквадор готовится к производству российской вакцины от COVID-19

Власти Эквадора ведут переговоры об организации производства у себя российской вакцины от COVID-19

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц
Медицинский сотрудник наполняет шприц
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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МЕХИКО, 18 авг - РИА Новости. Власти Эквадора ведут переговоры об организации у себя производства российской вакцины от коронавируса, сообщила глава минздрава южноамериканской страны Химена Гарсон.
"Мы находимся в процессе подготовки дорожной карты ... переговоры с Россией об организации производства вакцин в нашей стране продвигаются хорошо", - заявила Гарсон на пресс-конференции, которую транслировало в Twitter издание Correo.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" получила одобрение на экстренное использование в Эквадоре 15 мая, однако дата первых поставок этого препарата в страну пока не известна.
Глава МИД Эквадора Маурисио Монтальво по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщал в июле, что первые поставки "Спутника V" могут начаться в сентябре.
"Спутник V" одобрен в 69 странах с общим населением свыше 3,7 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаВ миреЭквадорРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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