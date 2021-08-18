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Климкин увидел угрозу во встрече Меркель с Зеленским
Климкин увидел угрозу во встрече Меркель с Зеленским - РИА Новости, 18.08.2021
Климкин увидел угрозу во встрече Меркель с Зеленским
Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель несут в себе серьезную угрозу. С таким заявлением, как сообщает... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T06:19
2021-08-18T06:19
в мире
украина
германия
ангела меркель
владимир зеленский
павел климкин
ситуация на украине
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель несут в себе серьезную угрозу. С таким заявлением, как сообщает "Обозреватель", выступил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.По словам экс-дипломата, Меркель может убедить Зеленского пойти на неприемлемые для страны компромиссы. "Меркель будет говорить Зеленскому: "Владимир, видишь, я скоро ухожу. Я являюсь большим фанатом Украины. Ты не знаешь, какой будет следующая администрация, каким будет следующее правительство в Германии. Лучше договорись со мной на этих условиях"", - сказал Климкин.Цель канцлера, как считает бывший министр, стабилизация ситуации вокруг Украины, чтобы обеспечить энергетическую и военную безопасность Европы."Я думаю, перед тем как встречаться с Меркель, Зеленскому или кому-то из его команды следует обязательно попробовать сконтактировать с американцами, с Евросоюзом, с поляками и построить четкую матрицу нашей игры", - добавил он.Ранее Климкин заявил, что во время визита на Украину Меркель поставит Зеленского перед выбором в вопросах, связанных с проектом "Северный поток — 2" и ситуацией в Донбассе.Бывший глава МИД добавил, что визит Меркель в Россию, который будет предшествовать ее встрече с Зеленским, обусловлен необходимостью согласовать с Владимиром Путиным варианты решения ситуации с "Северным потоком — 2" и транзитом газа через Украину.Канцлер Германии посетит Москву 20 августа, а Киев — 22 августа."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
https://ria.ru/20210817/ultimatumy-1746103198.html
https://ria.ru/20210817/diplomatiya-1745954627.html
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в мире, украина, германия, ангела меркель, владимир зеленский, павел климкин, ситуация на украине
06:19 18.08.2021
 
Климкин увидел угрозу во встрече Меркель с Зеленским

Экс-глава МИД Украины Климкин: встреча Меркель с Зеленским несет в себе серьезную угрозу

© AP Photo / Stefanie Loos/PoolПрезидент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель перед переговорами в Берлине
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель перед переговорами в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© AP Photo / Stefanie Loos/Pool
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель несут в себе серьезную угрозу. С таким заявлением, как сообщает "Обозреватель", выступил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
По словам экс-дипломата, Меркель может убедить Зеленского пойти на неприемлемые для страны компромиссы. "Меркель будет говорить Зеленскому: "Владимир, видишь, я скоро ухожу. Я являюсь большим фанатом Украины. Ты не знаешь, какой будет следующая администрация, каким будет следующее правительство в Германии. Лучше договорись со мной на этих условиях"", - сказал Климкин.
Цель канцлера, как считает бывший министр, стабилизация ситуации вокруг Украины, чтобы обеспечить энергетическую и военную безопасность Европы.
"Я думаю, перед тем как встречаться с Меркель, Зеленскому или кому-то из его команды следует обязательно попробовать сконтактировать с американцами, с Евросоюзом, с поляками и построить четкую матрицу нашей игры", - добавил он.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 16:10
На Украине заявили, что Меркель привезет Зеленскому ультиматумы от Путина
Ранее Климкин заявил, что во время визита на Украину Меркель поставит Зеленского перед выбором в вопросах, связанных с проектом "Северный поток — 2" и ситуацией в Донбассе.
Бывший глава МИД добавил, что визит Меркель в Россию, который будет предшествовать ее встрече с Зеленским, обусловлен необходимостью согласовать с Владимиром Путиным варианты решения ситуации с "Северным потоком — 2" и транзитом газа через Украину.
Канцлер Германии посетит Москву 20 августа, а Киев — 22 августа.
"Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель перед переговорами - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
Вчера, 08:00
Меркель ожидает власть над Украиной. Но все зависит от Москвы
 
В миреУкраинаГерманияАнгела МеркельВладимир ЗеленскийПавел КлимкинСитуация на Украине
 
 
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