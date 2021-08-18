Климкин увидел угрозу во встрече Меркель с Зеленским
Экс-глава МИД Украины Климкин: встреча Меркель с Зеленским несет в себе серьезную угрозу
© AP Photo / Stefanie Loos/PoolПрезидент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель перед переговорами в Берлине
© AP Photo / Stefanie Loos/Pool
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель несут в себе серьезную угрозу. С таким заявлением, как сообщает "Обозреватель", выступил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
По словам экс-дипломата, Меркель может убедить Зеленского пойти на неприемлемые для страны компромиссы. "Меркель будет говорить Зеленскому: "Владимир, видишь, я скоро ухожу. Я являюсь большим фанатом Украины. Ты не знаешь, какой будет следующая администрация, каким будет следующее правительство в Германии. Лучше договорись со мной на этих условиях"", - сказал Климкин.
Цель канцлера, как считает бывший министр, стабилизация ситуации вокруг Украины, чтобы обеспечить энергетическую и военную безопасность Европы.
"Я думаю, перед тем как встречаться с Меркель, Зеленскому или кому-то из его команды следует обязательно попробовать сконтактировать с американцами, с Евросоюзом, с поляками и построить четкую матрицу нашей игры", - добавил он.
Ранее Климкин заявил, что во время визита на Украину Меркель поставит Зеленского перед выбором в вопросах, связанных с проектом "Северный поток — 2" и ситуацией в Донбассе.
Бывший глава МИД добавил, что визит Меркель в Россию, который будет предшествовать ее встрече с Зеленским, обусловлен необходимостью согласовать с Владимиром Путиным варианты решения ситуации с "Северным потоком — 2" и транзитом газа через Украину.
Канцлер Германии посетит Москву 20 августа, а Киев — 22 августа.
"Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.