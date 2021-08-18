https://ria.ru/20210818/ugroza-1746162466.html

Климкин увидел угрозу во встрече Меркель с Зеленским

Климкин увидел угрозу во встрече Меркель с Зеленским - РИА Новости, 18.08.2021

Климкин увидел угрозу во встрече Меркель с Зеленским

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель несут в себе серьезную угрозу. С таким заявлением, как сообщает... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T06:19

2021-08-18T06:19

2021-08-18T06:19

в мире

украина

германия

ангела меркель

владимир зеленский

павел климкин

ситуация на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745960078_367:544:2828:1928_1920x0_80_0_0_c0f98b8bfab732297776f9801fd6363b.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель несут в себе серьезную угрозу. С таким заявлением, как сообщает "Обозреватель", выступил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.По словам экс-дипломата, Меркель может убедить Зеленского пойти на неприемлемые для страны компромиссы. "Меркель будет говорить Зеленскому: "Владимир, видишь, я скоро ухожу. Я являюсь большим фанатом Украины. Ты не знаешь, какой будет следующая администрация, каким будет следующее правительство в Германии. Лучше договорись со мной на этих условиях"", - сказал Климкин.Цель канцлера, как считает бывший министр, стабилизация ситуации вокруг Украины, чтобы обеспечить энергетическую и военную безопасность Европы."Я думаю, перед тем как встречаться с Меркель, Зеленскому или кому-то из его команды следует обязательно попробовать сконтактировать с американцами, с Евросоюзом, с поляками и построить четкую матрицу нашей игры", - добавил он.Ранее Климкин заявил, что во время визита на Украину Меркель поставит Зеленского перед выбором в вопросах, связанных с проектом "Северный поток — 2" и ситуацией в Донбассе.Бывший глава МИД добавил, что визит Меркель в Россию, который будет предшествовать ее встрече с Зеленским, обусловлен необходимостью согласовать с Владимиром Путиным варианты решения ситуации с "Северным потоком — 2" и транзитом газа через Украину.Канцлер Германии посетит Москву 20 августа, а Киев — 22 августа."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.

https://ria.ru/20210817/ultimatumy-1746103198.html

https://ria.ru/20210817/diplomatiya-1745954627.html

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, германия, ангела меркель, владимир зеленский, павел климкин, ситуация на украине