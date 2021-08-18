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Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20210818/teploenergetika-1746184628.html
В Ивановской области создадут центр компетенций в теплоэнергетике
В Ивановской области создадут центр компетенций в теплоэнергетике - РИА Новости, 18.08.2021
В Ивановской области создадут центр компетенций в теплоэнергетике
В Ивановской области появится всероссийский отраслевой научно-технологический центр компетенций в теплоэнергетике, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T11:12
2021-08-18T11:12
ивановская область
ивановская область
станислав воскресенский
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ИВАНОВО, 18 авг – РИА Новости. В Ивановской области появится всероссийский отраслевой научно-технологический центр компетенций в теплоэнергетике, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Президент поддержал нашу с ИнтерРАО идею по созданию всероссийского отраслевого научно-технологического центра компетенций в тепловой энергетике в городе Иваново. Для страны это повышение технологического уровня отрасли. Для нас это высококвалифицированные рабочие места у нас, в Ивановской области", - сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, комментируя итоги встречи с Президентом России Владимиром Путиным 17 августа.Как отметили в пресс-службе, проект разработан совместно с ИнтерРАО при участии Всероссийского теплотехнического института, при его реализации будет задействован потенциал одного из сильнейших российских вузов в сфере подготовки кадров для энергетики – Ивановского государственного энергетического университета. Сейчас в вузе обучается свыше 5,6 тысячи студентов, ведутся научные исследования по 12 критическим технологиям.Планируется, что создание в регионе всероссийского отраслевого научно-технологического центра компетенций в тепловой энергетике станет стимулом для развития сервисных компаний в инновационном секторе энергетики и создания высокопроизводительных рабочих мест.
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ивановская область, станислав воскресенский
11:12 18.08.2021
 

В Ивановской области создадут центр компетенций в теплоэнергетике

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМашинный зал тепловой станции
Машинный зал тепловой станции - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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ИВАНОВО, 18 авг – РИА Новости. В Ивановской области появится всероссийский отраслевой научно-технологический центр компетенций в теплоэнергетике, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Президент поддержал нашу с ИнтерРАО идею по созданию всероссийского отраслевого научно-технологического центра компетенций в тепловой энергетике в городе Иваново. Для страны это повышение технологического уровня отрасли. Для нас это высококвалифицированные рабочие места у нас, в Ивановской области", - сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, комментируя итоги встречи с Президентом России Владимиром Путиным 17 августа.
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Как отметили в пресс-службе, проект разработан совместно с ИнтерРАО при участии Всероссийского теплотехнического института, при его реализации будет задействован потенциал одного из сильнейших российских вузов в сфере подготовки кадров для энергетики – Ивановского государственного энергетического университета. Сейчас в вузе обучается свыше 5,6 тысячи студентов, ведутся научные исследования по 12 критическим технологиям.
Планируется, что создание в регионе всероссийского отраслевого научно-технологического центра компетенций в тепловой энергетике станет стимулом для развития сервисных компаний в инновационном секторе энергетики и создания высокопроизводительных рабочих мест.
 
Ивановская областьИвановская областьСтанислав Воскресенский
 
 
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