https://ria.ru/20210818/stavropole-1746235629.html
На Ставрополье хотят ввести курортный сбор на постоянной основе
На Ставрополье хотят ввести курортный сбор на постоянной основе - РИА Новости, 18.08.2021
На Ставрополье хотят ввести курортный сбор на постоянной основе
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предложил ввести в регионе курортный сбор на постоянной основе, а не в пилотном режиме, как раньше. Об этом... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T17:10
2021-08-18T17:10
2021-08-18T17:10
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новости - туризм
владимир владимиров
туристы
курортный сбор
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предложил ввести в регионе курортный сбор на постоянной основе, а не в пилотном режиме, как раньше. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции.По словам губернатора, механизм тестировался в течение нескольких лет и в итоге был признан удачным. "Я обратился к президенту, чтобы эксперимент был утвержден на постоянной основе. Сейчас идут дебаты, по итогам какого года это делать. Но мы имеем поддержку в этом отношении", — пояснил Владимиров.Он добавил, что введение сбора позволило многократно увеличить вложения в благоустройство городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. За все время, по его словам, курортный сбор принес 784 миллиона рублей.Напомним, с 2017 года туристы должны дополнительно платить по 50 рублей за каждый день пребывания в Ставропольском крае. Исключение составляют местные жители и несовершеннолетние дети.Эксперимент по курортному сбору с 2018 года проходит в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях, в Крыму его введение отложили.
https://ria.ru/20210818/kamchatka-1746214357.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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отдых, ставропольский край, новости - туризм, владимир владимиров, туристы, курортный сбор
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предложил ввести в регионе курортный сбор на постоянной основе, а не в пилотном режиме, как раньше. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции.
По словам губернатора, механизм тестировался в течение нескольких лет и в итоге был признан удачным.
"Я обратился к президенту, чтобы эксперимент был утвержден на постоянной основе. Сейчас идут дебаты, по итогам какого года это делать. Но мы имеем поддержку в этом отношении", — пояснил Владимиров.
Он добавил, что введение сбора позволило многократно увеличить вложения в благоустройство городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. За все время, по его словам, курортный сбор принес 784 миллиона рублей.
Напомним, с 2017 года туристы должны дополнительно платить по 50 рублей за каждый день пребывания в Ставропольском крае. Исключение составляют местные жители и несовершеннолетние дети.
Эксперимент по курортному сбору с 2018 года проходит в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях, в Крыму его введение отложили.