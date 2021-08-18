Талибы заявили, что не уничтожали статую лидера моджахедов в Бамиане
Источник в "Талибане"*: движение не уничтожало статую лидера афганских моджахедов Мазари в Бамиане
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевик движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
КАБУЛ, 18 авг - РИА Новости. Статую лидера афганских моджахедов Абдула Али Мазари (1946-1995) в Бамиане уничтожили неизвестные лица, в настоящее время злоумышленников разыскивают, сообщил РИА Новости источник в движении "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ).
Фотографии, на которых видно, что статуя Абдула Али Мазари была разрушена, в среду опубликовал в Twitter правозащитник Салим Джавед. Он отметил, что статуя была "взорвана и подвергнута вандализму" во вторник вечером. В движении "Талибан"* подтвердили РИА Новости, что статуя разрушена, однако опровергли причастность к этому талибов.
Абдул Али Мазари был убит боевиками "Талибана"* в 1995 году. В 2016 году он был посмертно удостоен звания "Мученик национального единства".
Уничтоженная статуя Абдула Али Мазари находилась в провинции Бамиан, где когда-то располагались и две высеченные в скале статуи Будды, которые талибы взорвали в 2001 году. Тогда действия талибов вызвали всеобщее возмущение в мире: бамианские статуи Будды считались самыми высокими в мире скульптурными изображениями Будды и являлись одним из известнейших памятников доисламской культуры Афганистана.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещенная в России