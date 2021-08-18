https://ria.ru/20210818/statuya-1746268454.html

Талибы заявили, что не уничтожали статую лидера моджахедов в Бамиане

Талибы заявили, что не уничтожали статую лидера моджахедов в Бамиане - РИА Новости, 18.08.2021

Талибы заявили, что не уничтожали статую лидера моджахедов в Бамиане

Статую лидера афганских моджахедов Абдула Али Мазари (1946-1995) в Бамиане уничтожили неизвестные лица, в настоящее время злоумышленников разыскивают, сообщил... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T19:26

2021-08-18T19:26

2021-08-18T19:26

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

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КАБУЛ, 18 авг - РИА Новости. Статую лидера афганских моджахедов Абдула Али Мазари (1946-1995) в Бамиане уничтожили неизвестные лица, в настоящее время злоумышленников разыскивают, сообщил РИА Новости источник в движении "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ).Фотографии, на которых видно, что статуя Абдула Али Мазари была разрушена, в среду опубликовал в Twitter правозащитник Салим Джавед. Он отметил, что статуя была "взорвана и подвергнута вандализму" во вторник вечером. В движении "Талибан"* подтвердили РИА Новости, что статуя разрушена, однако опровергли причастность к этому талибов.Абдул Али Мазари был убит боевиками "Талибана"* в 1995 году. В 2016 году он был посмертно удостоен звания "Мученик национального единства".Уничтоженная статуя Абдула Али Мазари находилась в провинции Бамиан, где когда-то располагались и две высеченные в скале статуи Будды, которые талибы взорвали в 2001 году. Тогда действия талибов вызвали всеобщее возмущение в мире: бамианские статуи Будды считались самыми высокими в мире скульптурными изображениями Будды и являлись одним из известнейших памятников доисламской культуры Афганистана.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210818/zakony-1746262201.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан