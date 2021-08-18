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Онлайн-конференция о семимесячном сроке президентства США Байдена

Онлайн-конференция о семимесячном сроке президентства США Байдена - РИА Новости, 18.08.2021

Онлайн-конференция о семимесячном сроке президентства США Байдена

20 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Джо Байден: 7 месяцев президентства".

2021-08-18T18:18

2021-08-18T18:18

2021-08-18T18:18

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Задать вопросУчастники:- генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей КОРТУНОВ;- директор Центра политической информации Алексей МУХИН;- советник МИА "Россия сегодня", руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника КРАШЕНИННИКОВА;- руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктория ЖУРАВЛЕВА;- директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий РОГУЛЕВ.20 августа исполняется ровно 7 месяцев со дня вступления в должность 46-го американского президента Джо Байдена. Еще на минувшей неделе, до того как боевики "Талибана"* вошли в Кабул, действия Байдена на посту президента США одобряли 53% американцев, однако после 15 августа рейтинг одобрения, согласно опросам Reuters и Ipsos, упал до 46%. Оценка действий Байдена американцами оказалась даже ниже, чем трех предыдущих президентов, при которых США участвовали в конфликте в Афганистане. Как поспешный американский уход из Афганистана скажется на внутриполитической жизни в США и на позиции Байдена как президента? Каковы геополитические последствия ухода США из Афганистана?* Запрещенная в РФ террористическая организация.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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