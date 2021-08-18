https://ria.ru/20210818/sboy-1746241321.html
Пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбое в работе соцсети
Пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбое в работе соцсети - РИА Новости, 18.08.2021
Пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбое в работе соцсети
Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T16:34
2021-08-18T16:34
2021-08-18T17:07
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 16.12 мск была зафиксирована 1 381 жалоба. С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и других городов России."Мы оперативно восстановил работу после кратковременного сбоя, сейчас всё работает корректно" — заявили в пресс-службе соцсети.
https://ria.ru/20210809/vkontakte-1745075398.html
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происшествия, технологии, санкт-петербург, екатеринбург, москва, вконтакте, нижний новгород, россия
16:34 18.08.2021 (обновлено: 17:07 18.08.2021)
Пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбое в работе соцсети
Downdetector: пользователи "ВКонтакте" сообщили о неполадках в работе социальной сети