https://ria.ru/20210818/sboy-1746241321.html

Пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбое в работе соцсети

Пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбое в работе соцсети - РИА Новости, 18.08.2021

Пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбое в работе соцсети

Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T16:34

2021-08-18T16:34

2021-08-18T17:07

происшествия

технологии

санкт-петербург

екатеринбург

москва

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россия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 16.12 мск была зафиксирована 1 381 жалоба. С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и других городов России."Мы оперативно восстановил работу после кратковременного сбоя, сейчас всё работает корректно" — заявили в пресс-службе соцсети.

https://ria.ru/20210809/vkontakte-1745075398.html

санкт-петербург

екатеринбург

москва

нижний новгород

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, технологии, санкт-петербург, екатеринбург, москва, вконтакте, нижний новгород, россия