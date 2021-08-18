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Россияне назвали любимые направления отдыха в бархатный сезон
Россияне назвали любимые направления отдыха в бархатный сезон - РИА Новости, 18.08.2021
Россияне назвали любимые направления отдыха в бархатный сезон
Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, где и как они предпочитают отдыхать в начале осени, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T07:07
2021-08-18T07:07
2021-08-18T07:07
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италия
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отдых в россии 2021 летом
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, где и как они предпочитают отдыхать в начале осени, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1580 пользователей и выяснили, что путешествовать в бархатный сезон любят 93 процента из них. При этом 47 процентов отметили, что осенью отправляются в турпоездки даже чаще, чем летом.Большинство (78 процентов) опрошенных уверены, что отдыхать в бархатный сезон лучше за рубежом. Так, 13 процентов респондентов привлекает Турция, в Италию и Грецию были бы рады отправиться почти десять процентов, а на Кипр и в Испанию — восемь процентов. Тур в Египет привлекает семь процентов путешественников, Черногорию и Грузию выбрали по четыре процента пользователей.Также респонденты называли Таиланд, Абхазию и выбирали ответ "на юг" или "на курорт".У отдыха в бархатный сезон есть преимущества. Так, 95 процентов сказали, что им важно, что на курортах становится меньше людей. Комфортная погода привлекает 81 процент клиентов, а сниженные в сравнении с летом цены — 69 процентов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, италия, греция, новости - туризм, туризм, отдых в россии 2021 летом
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, где и как они предпочитают отдыхать в начале осени, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1580 пользователей и выяснили, что путешествовать в бархатный сезон любят 93 процента из них. При этом 47 процентов отметили, что осенью отправляются в турпоездки даже чаще, чем летом.
Большинство (78 процентов) опрошенных уверены, что отдыхать в бархатный сезон лучше за рубежом. Так, 13 процентов респондентов привлекает Турция, в Италию и Грецию были бы рады отправиться почти десять процентов, а на Кипр и в Испанию — восемь процентов. Тур в Египет привлекает семь процентов путешественников, Черногорию и Грузию выбрали по четыре процента пользователей.
Также респонденты называли Таиланд, Абхазию и выбирали ответ "на юг" или "на курорт".
У отдыха в бархатный сезон есть преимущества. Так, 95 процентов сказали, что им важно, что на курортах становится меньше людей. Комфортная погода привлекает 81 процент клиентов, а сниженные в сравнении с летом цены — 69 процентов.