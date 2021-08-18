https://ria.ru/20210818/puteshestviya-1746101201.html

Россияне назвали любимые направления отдыха в бархатный сезон

Россияне назвали любимые направления отдыха в бархатный сезон - РИА Новости, 18.08.2021

Россияне назвали любимые направления отдыха в бархатный сезон

Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, где и как они предпочитают отдыхать в начале осени, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T07:07

2021-08-18T07:07

2021-08-18T07:07

туризм

грузия

италия

греция

новости - туризм

туризм

отдых в россии 2021 летом

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, где и как они предпочитают отдыхать в начале осени, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1580 пользователей и выяснили, что путешествовать в бархатный сезон любят 93 процента из них. При этом 47 процентов отметили, что осенью отправляются в турпоездки даже чаще, чем летом.Большинство (78 процентов) опрошенных уверены, что отдыхать в бархатный сезон лучше за рубежом. Так, 13 процентов респондентов привлекает Турция, в Италию и Грецию были бы рады отправиться почти десять процентов, а на Кипр и в Испанию — восемь процентов. Тур в Египет привлекает семь процентов путешественников, Черногорию и Грузию выбрали по четыре процента пользователей.Также респонденты называли Таиланд, Абхазию и выбирали ответ "на юг" или "на курорт".У отдыха в бархатный сезон есть преимущества. Так, 95 процентов сказали, что им важно, что на курортах становится меньше людей. Комфортная погода привлекает 81 процент клиентов, а сниженные в сравнении с летом цены — 69 процентов.

https://ria.ru/20210808/italiya-1744313758.html

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грузия

италия

греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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