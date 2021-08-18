https://ria.ru/20210818/puteshestviya-1745995481.html

Россияне рассказали, как при покупке билета выбирают места в поезде

Россияне рассказали, как при покупке билета выбирают места в поезде - РИА Новости, 18.08.2021

Россияне рассказали, как при покупке билета выбирают места в поезде

Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие факторы считают ключевыми при выборе места в вагоне поезда, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T03:25

2021-08-18T03:25

2021-08-18T03:25

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие факторы считают ключевыми при выборе места в вагоне поезда, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1660 пользователей и выяснили, что прежде всего четверть (27 процентов) из них определяются с расположением — верхним или нижним местом. Чуть меньше (23 процента) учитывают, есть ли свободные места рядом, выбирая те, где соседей меньше.Движение по ходу или против движения важно для 13 процентов пассажиров. Столько же опрошенных придают значение тому, где брать место в плацкарте — в купейной части или на "боковушке".Каждого десятого туриста волнует наличие рядом с местом розеток. Расстояние до туалета учитывают девять процентов путешественников.Каждый двадцатый пользователь (четыре процента) предпочитает сидеть за столом, особенно это важно в сидячих вагонах. И лишь каждый сотый турист ключевым фактором считает расстояние до купе проводника.

https://ria.ru/20210816/dominikana-1745510859.html

https://ria.ru/20210720/vladimir-1741892498.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, поезда, туризм, отдых в россии 2021 летом