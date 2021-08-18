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Туризм
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Россияне рассказали, как при покупке билета выбирают места в поезде
Россияне рассказали, как при покупке билета выбирают места в поезде - РИА Новости, 18.08.2021
Россияне рассказали, как при покупке билета выбирают места в поезде
Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие факторы считают ключевыми при выборе места в вагоне поезда, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T03:25
2021-08-18T03:25
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новости - туризм
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие факторы считают ключевыми при выборе места в вагоне поезда, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1660 пользователей и выяснили, что прежде всего четверть (27 процентов) из них определяются с расположением — верхним или нижним местом. Чуть меньше (23 процента) учитывают, есть ли свободные места рядом, выбирая те, где соседей меньше.Движение по ходу или против движения важно для 13 процентов пассажиров. Столько же опрошенных придают значение тому, где брать место в плацкарте — в купейной части или на "боковушке".Каждого десятого туриста волнует наличие рядом с местом розеток. Расстояние до туалета учитывают девять процентов путешественников.Каждый двадцатый пользователь (четыре процента) предпочитает сидеть за столом, особенно это важно в сидячих вагонах. И лишь каждый сотый турист ключевым фактором считает расстояние до купе проводника.
https://ria.ru/20210816/dominikana-1745510859.html
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новости - туризм, поезда, туризм, отдых в россии 2021 летом
03:25 18.08.2021
 

Россияне рассказали, как при покупке билета выбирают места в поезде

© Depositphotos / CandyBoxImagesДевушка читает в поезде
Девушка читает в поезде - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© Depositphotos / CandyBoxImages
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие факторы считают ключевыми при выборе места в вагоне поезда, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 1660 пользователей и выяснили, что прежде всего четверть (27 процентов) из них определяются с расположением — верхним или нижним местом. Чуть меньше (23 процента) учитывают, есть ли свободные места рядом, выбирая те, где соседей меньше.
Движение по ходу или против движения важно для 13 процентов пассажиров. Столько же опрошенных придают значение тому, где брать место в плацкарте — в купейной части или на "боковушке".
Каждого десятого туриста волнует наличие рядом с местом розеток. Расстояние до туалета учитывают девять процентов путешественников.
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Каждый двадцатый пользователь (четыре процента) предпочитает сидеть за столом, особенно это важно в сидячих вагонах. И лишь каждый сотый турист ключевым фактором считает расстояние до купе проводника.
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