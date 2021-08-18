https://ria.ru/20210818/pravilnoe-1745613550.html

"Правда тела". Как организовать процесс правильного питания

"Правда тела". Как организовать процесс правильного питания - РИА Новости, 18.08.2021

"Правда тела". Как организовать процесс правильного питания

Подсчет калорий, дневники питания - помогает ли это организовать свое питание, или лишняя “бумажная работа”? Как выстроить свои приемы пищи, если вы куда-то едете? Можно ли есть 1-2 раза в день? Обсуждаем, как организовать похудение как бизнес-процесс (начиная от постановки цели), и какие лайфхаки действительно работают.

2021-08-18T12:00

2021-08-18T12:00

2021-08-18T12:00

правда тела

подкаст

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"Правда тела". Как организовать процесс правильного питания Подсчет калорий, дневники питания - помогает ли это организовать свое питание, или лишняя “бумажная работа”? Как выстроить свои приемы пищи, если вы куда-то едете? Можно ли есть 1-2 раза в день? Обсуждаем, как организовать похудение как бизнес-процесс (начиная от постановки цели), и какие лайфхаки действительно работают. audio/mpeg

"Правда тела". Как организовать процесс правильного питания Подсчет калорий, дневники питания - помогает ли это организовать свое питание, или лишняя “бумажная работа”? Как выстроить свои приемы пищи, если вы куда-то едете? Можно ли есть 1-2 раза в день? Обсуждаем, как организовать похудение как бизнес-процесс (начиная от постановки цели), и какие лайфхаки действительно работают. audio/mpeg

Насколько помогают сервисы доставки готовых обедов? “Девочки, надо за 2 недели скинуть 7 кг”: это нормальная цель или нет? Спрашиваем у диетолога, гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук Алёны Поташевой.02:30 “Постановка цели в похудении ничем не отличается от постановки бизнес-цели”03:45 Как правильно поставить цель07:50 На что ориентироваться: объемы? индекс массы тела?09:00 Почему важно делить одну большую цель на этапы11:00 Подсчет калорий, дневники питания, эмоций - польза или трата времени?16:50 Насколько помогают сервисы доставки готовой еды18:40 Можно ли замораживать еду19:53 “Должна быть еда, которая вас порадует”23:14 Как организовать питание когда вы куда-то едете25:30 Почему некоторым людям подходит питаться один или два раза в деньПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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