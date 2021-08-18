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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20210818/pravilnoe-1745613550.html
"Правда тела". Как организовать процесс правильного питания
"Правда тела". Как организовать процесс правильного питания - РИА Новости, 18.08.2021
"Правда тела". Как организовать процесс правильного питания
Подсчет калорий, дневники питания - помогает ли это организовать свое питание, или лишняя “бумажная работа”? Как выстроить свои приемы пищи, если вы куда-то едете? Можно ли есть 1-2 раза в день? Обсуждаем, как организовать похудение как бизнес-процесс (начиная от постановки цели), и какие лайфхаки действительно работают.
2021-08-18T12:00
2021-08-18T12:00
правда тела
подкаст
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"Правда тела". Как организовать процесс правильного питания
Подсчет калорий, дневники питания - помогает ли это организовать свое питание, или лишняя “бумажная работа”? Как выстроить свои приемы пищи, если вы куда-то едете? Можно ли есть 1-2 раза в день? Обсуждаем, как организовать похудение как бизнес-процесс (начиная от постановки цели), и какие лайфхаки действительно работают.
audio/mpeg
"Правда тела". Как организовать процесс правильного питания
Подсчет калорий, дневники питания - помогает ли это организовать свое питание, или лишняя “бумажная работа”? Как выстроить свои приемы пищи, если вы куда-то едете? Можно ли есть 1-2 раза в день? Обсуждаем, как организовать похудение как бизнес-процесс (начиная от постановки цели), и какие лайфхаки действительно работают.
audio/mpeg
Насколько помогают сервисы доставки готовых обедов? “Девочки, надо за 2 недели скинуть 7 кг”: это нормальная цель или нет? Спрашиваем у диетолога, гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук Алёны Поташевой.02:30 “Постановка цели в похудении ничем не отличается от постановки бизнес-цели”03:45 Как правильно поставить цель07:50 На что ориентироваться: объемы? индекс массы тела?09:00 Почему важно делить одну большую цель на этапы11:00 Подсчет калорий, дневники питания, эмоций - польза или трата времени?16:50 Насколько помогают сервисы доставки готовой еды18:40 Можно ли замораживать еду19:53 “Должна быть еда, которая вас порадует”23:14 Как организовать питание когда вы куда-то едете25:30 Почему некоторым людям подходит питаться один или два раза в деньПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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5
4.7
96
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подкаст, аудио
12:00 18.08.2021
 

"Правда тела". Как организовать процесс правильного питания

Правда тела
"Правда тела". Как организовать процесс правильного питания
12:00
Читать ria.ru в
Подсчет калорий, дневники питания - помогает ли это организовать свое питание, или лишняя “бумажная работа”? Как выстроить свои приемы пищи, если вы куда-то едете? Можно ли есть 1-2 раза в день? Обсуждаем, как организовать похудение как бизнес-процесс (начиная от постановки цели), и какие лайфхаки действительно работают.
Насколько помогают сервисы доставки готовых обедов? “Девочки, надо за 2 недели скинуть 7 кг”: это нормальная цель или нет? Спрашиваем у диетолога, гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук Алёны Поташевой.
02:30 “Постановка цели в похудении ничем не отличается от постановки бизнес-цели”
03:45 Как правильно поставить цель
07:50 На что ориентироваться: объемы? индекс массы тела?
09:00 Почему важно делить одну большую цель на этапы
11:00 Подсчет калорий, дневники питания, эмоций - польза или трата времени?
16:50 Насколько помогают сервисы доставки готовой еды
18:40 Можно ли замораживать еду
19:53 “Должна быть еда, которая вас порадует”
23:14 Как организовать питание когда вы куда-то едете
25:30 Почему некоторым людям подходит питаться один или два раза в день
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Наталия Шашина
Монтаж Анастасии Паниоти
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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Правда телаПодкаст
 
 
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