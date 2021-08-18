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Поликлинику в Домодедове достроят в следующем году
Поликлинику в Домодедове достроят в следующем году - РИА Новости, 18.08.2021
Поликлинику в Домодедове достроят в следующем году
Новую поликлинику в Домодедове планируют достроить в 2022 году. Строительство ведется в рамках президентского проекта "Здравоохранение", сообщает телеканал... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T16:20
2021-08-18T16:20
2021-08-18T16:20
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городской округ домодедово
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Новую поликлинику в Домодедове планируют достроить в 2022 году. Строительство ведется в рамках президентского проекта "Здравоохранение", сообщает телеканал "360"."Строители продолжают монолитные работы на уровне подполья здания и устройство внешних инженерных сетей", - рассказали в министерстве строительного комплекса Московской области.Новая поликлиника для взрослых и детей с дневным стационаром и отделением неотложной помощи появится в микрорайоне Южный. Для нее закупят современное оборудование. Пропускная способность поликлиники составит 400 человек в сутки.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), городской округ домодедово