https://ria.ru/20210818/poliklinika-1746238789.html

Поликлинику в Домодедове достроят в следующем году

Поликлинику в Домодедове достроят в следующем году - РИА Новости, 18.08.2021

Поликлинику в Домодедове достроят в следующем году

Новую поликлинику в Домодедове планируют достроить в 2022 году. Строительство ведется в рамках президентского проекта "Здравоохранение", сообщает телеканал... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T16:20

2021-08-18T16:20

2021-08-18T16:20

московская область (подмосковье)

городской округ домодедово

новости подмосковья

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Новую поликлинику в Домодедове планируют достроить в 2022 году. Строительство ведется в рамках президентского проекта "Здравоохранение", сообщает телеканал "360"."Строители продолжают монолитные работы на уровне подполья здания и устройство внешних инженерных сетей", - рассказали в министерстве строительного комплекса Московской области.Новая поликлиника для взрослых и детей с дневным стационаром и отделением неотложной помощи появится в микрорайоне Южный. Для нее закупят современное оборудование. Пропускная способность поликлиники составит 400 человек в сутки.

московская область (подмосковье)

городской округ домодедово

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), городской округ домодедово