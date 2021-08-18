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В Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 18.08.2021
В Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил в среду оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до утра четверга из-за грозы, ливня и ветра, следует из данных... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T13:49
2021-08-18T13:49
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Гидрометцентр объявил в среду оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до утра четверга из-за грозы, ливня и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.Отмечается, что жителей столицы и области ждет сильный дождь, гроза и ветер с порывам 20-25 метров в секунду. Оранжевый уровень погодной опасности в Москве действует с 16.00 среды и до 10.00 четверга. В Подмосковье - с 14.00 среды и до 10.00 четверга.Кроме того, желтый уровень погодной опасности из-за града действует в столице с 16.00 среды до 04.00 четверга, в области - с 14.00 среды до 04.00 четверга.
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, погода
13:49 18.08.2021
 
В Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина под зонтом на одной из улиц в Москве
Мужчина под зонтом на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Гидрометцентр объявил в среду оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до утра четверга из-за грозы, ливня и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жителей столицы и области ждет сильный дождь, гроза и ветер с порывам 20-25 метров в секунду. Оранжевый уровень погодной опасности в Москве действует с 16.00 среды и до 10.00 четверга. В Подмосковье - с 14.00 среды и до 10.00 четверга.
Кроме того, желтый уровень погодной опасности из-за града действует в столице с 16.00 среды до 04.00 четверга, в области - с 14.00 среды до 04.00 четверга.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
08:10
Москвичей предупредили о жаре в пятницу
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваГидрометцентрПогода
 
 
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