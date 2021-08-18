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Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 18.08.2021
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Облачная погода с температурой до плюс 23-25 градусов ожидается в Москве на выходных, в оба дня будут идти дожди, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T11:52
2021-08-18T11:57
общество
москва
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Облачная погода с температурой до плюс 23-25 градусов ожидается в Москве на выходных, в оба дня будут идти дожди, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."В выходные столичный регион будет находиться под влиянием фронтальных разделов, вслед за которыми с северо-запада к нам начнут прорываться более прохладные воздушные массы, уже атлантического происхождения, постепенно возвращая температуру в рамки климата. В таких условиях погода нас в основном ожидает облачная с неустойчивыми прояснениями, не обойдется без дождей. И в субботу, и в воскресенье москвичам понадобятся зонтики, а вот загорать, увы, уже не придется", - сообщила Волосюк.По ее словам, ночные температуры обещают быть достаточно высокими - в Москве около плюс 15 градусов, в столичном регионе плюс 10-15 градусов."В дневные часы жары ждать уже не стоит. В субботу плюс 20-25, а вот в воскресенье не выше 18-23 градусов. При этом ветры, в основном, будут преобладать северного, северо-западного направления. Они не будут экстремально сильными, их скорость не превысит 3-8 или 4-9 метров в секунду", - отметила Волосюк.Синоптик добавила, что атмосферное давление ожидается в пределах нормы - 746-747 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20210817/pogoda-1746117223.html
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общество, москва, центр "фобос", погода
11:52 18.08.2021 (обновлено: 11:57 18.08.2021)
 
Москвичам рассказали о погоде на выходных

Синоптик Волосюк: облачная погода с температурой до плюс 23-25 градусов будет в Москве на выходных

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Облачная погода с температурой до плюс 23-25 градусов ожидается в Москве на выходных, в оба дня будут идти дожди, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"В выходные столичный регион будет находиться под влиянием фронтальных разделов, вслед за которыми с северо-запада к нам начнут прорываться более прохладные воздушные массы, уже атлантического происхождения, постепенно возвращая температуру в рамки климата. В таких условиях погода нас в основном ожидает облачная с неустойчивыми прояснениями, не обойдется без дождей. И в субботу, и в воскресенье москвичам понадобятся зонтики, а вот загорать, увы, уже не придется", - сообщила Волосюк.
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По ее словам, ночные температуры обещают быть достаточно высокими - в Москве около плюс 15 градусов, в столичном регионе плюс 10-15 градусов.
"В дневные часы жары ждать уже не стоит. В субботу плюс 20-25, а вот в воскресенье не выше 18-23 градусов. При этом ветры, в основном, будут преобладать северного, северо-западного направления. Они не будут экстремально сильными, их скорость не превысит 3-8 или 4-9 метров в секунду", - отметила Волосюк.
Синоптик добавила, что атмосферное давление ожидается в пределах нормы - 746-747 миллиметров ртутного столба.
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