https://ria.ru/20210818/pogoda-1746194585.html

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 18.08.2021

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Облачная погода с температурой до плюс 23-25 градусов ожидается в Москве на выходных, в оба дня будут идти дожди, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T11:52

2021-08-18T11:52

2021-08-18T11:57

общество

москва

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Облачная погода с температурой до плюс 23-25 градусов ожидается в Москве на выходных, в оба дня будут идти дожди, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."В выходные столичный регион будет находиться под влиянием фронтальных разделов, вслед за которыми с северо-запада к нам начнут прорываться более прохладные воздушные массы, уже атлантического происхождения, постепенно возвращая температуру в рамки климата. В таких условиях погода нас в основном ожидает облачная с неустойчивыми прояснениями, не обойдется без дождей. И в субботу, и в воскресенье москвичам понадобятся зонтики, а вот загорать, увы, уже не придется", - сообщила Волосюк.По ее словам, ночные температуры обещают быть достаточно высокими - в Москве около плюс 15 градусов, в столичном регионе плюс 10-15 градусов."В дневные часы жары ждать уже не стоит. В субботу плюс 20-25, а вот в воскресенье не выше 18-23 градусов. При этом ветры, в основном, будут преобладать северного, северо-западного направления. Они не будут экстремально сильными, их скорость не превысит 3-8 или 4-9 метров в секунду", - отметила Волосюк.Синоптик добавила, что атмосферное давление ожидается в пределах нормы - 746-747 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20210817/pogoda-1746117223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, центр "фобос", погода