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Синоптики предупредили москвичей о ливнях с грозами
Синоптики предупредили москвичей о ливнях с грозами - РИА Новости, 18.08.2021
Синоптики предупредили москвичей о ливнях с грозами
Воздух в среду в Москве может прогреться до плюс 30 градусов, а во второй половине дня пройдут ливни с грозами, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T08:24
2021-08-18T08:24
2021-08-18T08:24
москва
центр "фобос"
погода
елена волосюк
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Воздух в среду в Москве может прогреться до плюс 30 градусов, а во второй половине дня пройдут ливни с грозами, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня к столичному региону с запада приблизится холодный атмосферный фронт, под его влиянием во второй половине дня в Москве начнутся дожди и будут греметь грозы, местами они ожидаются сильными - могут принести до четверти месячной нормы осадков - порядка 20 миллиметров", - рассказала Волосюк.По её словам, дождь начнется в районе 14-15 часов."Что касается температуры, то к моменту прохождения фронта воздух успеет прогреться до плюс 28-30 градусов, в столичном регионе мы ожидаем плюс 26-31. Ветер южной четверти, то есть перед фронтом он юго-восточный, а за фронтом - во второй половине дня и вечером - повернет на юго-западный. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозах возможны порывы до 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление будет потихоньку снижаться и опустится до 743 миллиметров ртутного столба, это немного ниже московской нормы, примерно на 4 единицы", - добавила синоптик.
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москва, центр "фобос", погода, елена волосюк
Синоптики предупредили москвичей о ливнях с грозами
Синоптик Волосюк: в среду москвичей ожидают ливни с грозами и до 30 градусов тепла
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.
Воздух в среду в Москве
может прогреться до плюс 30 градусов, а во второй половине дня пройдут ливни с грозами, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос
" Елена Волосюк
.
"Сегодня к столичному региону с запада приблизится холодный атмосферный фронт, под его влиянием во второй половине дня в Москве начнутся дожди и будут греметь грозы, местами они ожидаются сильными - могут принести до четверти месячной нормы осадков - порядка 20 миллиметров", - рассказала Волосюк.
По её словам, дождь начнется в районе 14-15 часов.
"Что касается температуры, то к моменту прохождения фронта воздух успеет прогреться до плюс 28-30 градусов, в столичном регионе мы ожидаем плюс 26-31. Ветер южной четверти, то есть перед фронтом он юго-восточный, а за фронтом - во второй половине дня и вечером - повернет на юго-западный. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозах возможны порывы до 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление будет потихоньку снижаться и опустится до 743 миллиметров ртутного столба, это немного ниже московской нормы, примерно на 4 единицы", - добавила синоптик.