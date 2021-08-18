https://ria.ru/20210818/pogoda-1746165791.html

Синоптики предупредили москвичей о ливнях с грозами

Синоптики предупредили москвичей о ливнях с грозами - РИА Новости, 18.08.2021

Синоптики предупредили москвичей о ливнях с грозами

Воздух в среду в Москве может прогреться до плюс 30 градусов, а во второй половине дня пройдут ливни с грозами, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T08:24

2021-08-18T08:24

2021-08-18T08:24

москва

центр "фобос"

погода

елена волосюк

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Воздух в среду в Москве может прогреться до плюс 30 градусов, а во второй половине дня пройдут ливни с грозами, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня к столичному региону с запада приблизится холодный атмосферный фронт, под его влиянием во второй половине дня в Москве начнутся дожди и будут греметь грозы, местами они ожидаются сильными - могут принести до четверти месячной нормы осадков - порядка 20 миллиметров", - рассказала Волосюк.По её словам, дождь начнется в районе 14-15 часов."Что касается температуры, то к моменту прохождения фронта воздух успеет прогреться до плюс 28-30 градусов, в столичном регионе мы ожидаем плюс 26-31. Ветер южной четверти, то есть перед фронтом он юго-восточный, а за фронтом - во второй половине дня и вечером - повернет на юго-западный. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозах возможны порывы до 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление будет потихоньку снижаться и опустится до 743 миллиметров ртутного столба, это немного ниже московской нормы, примерно на 4 единицы", - добавила синоптик.

https://ria.ru/20210814/vilfand-1745773430.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, центр "фобос", погода, елена волосюк