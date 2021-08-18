https://ria.ru/20210818/podderzhka-1746216248.html

Путин пообещал главе Мордовии поддержку из-за закредитованности региона

Путин пообещал главе Мордовии поддержку из-за закредитованности региона - РИА Новости, 18.08.2021

Путин пообещал главе Мордовии поддержку из-за закредитованности региона

Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Мордовии Артемом Здуновым пообещал поддержать республику на фоне ее заккредитованности, при этом обратив РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T13:54

2021-08-18T13:54

2021-08-18T14:19

россия

политика

владимир путин

республика мордовия

артем здунов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746079580_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_081c223c98132aaef8f96b79d1531c36.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Мордовии Артемом Здуновым пообещал поддержать республику на фоне ее заккредитованности, при этом обратив внимание на сокращение инвестиций.Путин в среду провел рабочую встречу в режиме видеоконференции с врио главы Мордовии. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля. Здунов обратился к президенту с просьбой о помощи в снижении общего объема долга региона, который будет по-прежнему превышать собственные доходы республики, даже несмотря на существенное снижение его коммерческой составляющей на 17 миллиардов рублей."Артём Алексеевич, проблема известна, досталась вам в наследство, я имею в виду закредитованность совершенно ненормальную, так скажем. Безусловно, помогать будем, правительство знает об этом, над этим работаем", - сказал Путин.Как отметил глава государства, ограничения, связанные с таким положением дел в республике, "носят искусственный характер" и их нужно снимать.При этом Путин обратил внимание врио руководителя Мордовии на сокращение инвестиций в основной капитал региона."Я посмотрел по документам: у вас идёт сокращение инвестиций в основной капитал. Думаю, что с этим как раз и связано, потому что есть определённые ограничения в связи с долговой нагрузкой", - резюмировал Путин.

https://ria.ru/20210818/mordoviya-1746198777.html

https://ria.ru/20210816/kredit-1745858671.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, политика, владимир путин, республика мордовия, артем здунов