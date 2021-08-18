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Путин пообещал главе Мордовии поддержку из-за закредитованности региона
Путин пообещал главе Мордовии поддержку из-за закредитованности региона - РИА Новости, 18.08.2021
Путин пообещал главе Мордовии поддержку из-за закредитованности региона
Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Мордовии Артемом Здуновым пообещал поддержать республику на фоне ее заккредитованности, при этом обратив РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T13:54
2021-08-18T14:19
россия
политика
владимир путин
республика мордовия
артем здунов
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Мордовии Артемом Здуновым пообещал поддержать республику на фоне ее заккредитованности, при этом обратив внимание на сокращение инвестиций.Путин в среду провел рабочую встречу в режиме видеоконференции с врио главы Мордовии. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля. Здунов обратился к президенту с просьбой о помощи в снижении общего объема долга региона, который будет по-прежнему превышать собственные доходы республики, даже несмотря на существенное снижение его коммерческой составляющей на 17 миллиардов рублей."Артём Алексеевич, проблема известна, досталась вам в наследство, я имею в виду закредитованность совершенно ненормальную, так скажем. Безусловно, помогать будем, правительство знает об этом, над этим работаем", - сказал Путин.Как отметил глава государства, ограничения, связанные с таким положением дел в республике, "носят искусственный характер" и их нужно снимать.При этом Путин обратил внимание врио руководителя Мордовии на сокращение инвестиций в основной капитал региона."Я посмотрел по документам: у вас идёт сокращение инвестиций в основной капитал. Думаю, что с этим как раз и связано, потому что есть определённые ограничения в связи с долговой нагрузкой", - резюмировал Путин.
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россия, политика, владимир путин, республика мордовия, артем здунов
13:54 18.08.2021 (обновлено: 14:19 18.08.2021)
 
Путин пообещал главе Мордовии поддержку из-за закредитованности региона

Президент Путин пообещал врио главы Мордовии Здунову поддержку из-за закредитованности региона

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Мордовии Артемом Здуновым пообещал поддержать республику на фоне ее заккредитованности, при этом обратив внимание на сокращение инвестиций.
Путин в среду провел рабочую встречу в режиме видеоконференции с врио главы Мордовии. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля. Здунов обратился к президенту с просьбой о помощи в снижении общего объема долга региона, который будет по-прежнему превышать собственные доходы республики, даже несмотря на существенное снижение его коммерческой составляющей на 17 миллиардов рублей.
"Мы единственный регион в Российской Федерации, который оказался в такой ситуации. И при возможности (просим) предоставить дотацию, мы бы долг в виде этой дотации отдали, довели его до 100% и могли участвовать во всех инвестиционных программах", - обратился Здунов к главе государства.
"Артём Алексеевич, проблема известна, досталась вам в наследство, я имею в виду закредитованность совершенно ненормальную, так скажем. Безусловно, помогать будем, правительство знает об этом, над этим работаем", - сказал Путин.
Саранск - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
12:17Республика Мордовия
В Мордовии рассказали о замещении коммерческих кредитов на бюджетные
Как отметил глава государства, ограничения, связанные с таким положением дел в республике, "носят искусственный характер" и их нужно снимать.
При этом Путин обратил внимание врио руководителя Мордовии на сокращение инвестиций в основной капитал региона.
"Я посмотрел по документам: у вас идёт сокращение инвестиций в основной капитал. Думаю, что с этим как раз и связано, потому что есть определённые ограничения в связи с долговой нагрузкой", - резюмировал Путин.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 02:17
Финансист предупредил, почему опасно гасить кредит досрочно
 
РоссияПолитикаВладимир ПутинРеспублика МордовияАртем Здунов
 
 
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