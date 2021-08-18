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"Прощения никто не попросил": Пьеха рассказал о самочувствии сына
"Прощения никто не попросил": Пьеха рассказал о самочувствии сына - РИА Новости, 18.08.2021
"Прощения никто не попросил": Пьеха рассказал о самочувствии сына
Певец Стас Пьеха рассказал в интервью Teleprogramma.pro подробности инцидента с избиением своего сына. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T18:05
2021-08-18T18:05
2021-08-18T18:05
шоубиз
дети
стас пьеха
знаменитости
владислав безбородов
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Певец Стас Пьеха рассказал в интервью Teleprogramma.pro подробности инцидента с избиением своего сына.В июле соседка по даче, жена футбольного судьи Владислава Безбородова, избила сына Пьехи. Семилетний Петя подружился с одним из ее детей, однако соседке это не понравилось. Произошел конфликт, в ходе которого Петя проткнул надувной бассейн Безбородовой, а та в ответ избила мальчика.Артист заявил, что Безбородова так и не принесла извинений за свое поведение, хотя конфликт был зафиксирован.Музыкант также добавил, что сыну надоели обследования и экспертизы. Петя хочет сейчас проводить время в свое удовольствие. У мальчика еще остались последствия травм – головокружения и утренняя тошнота.Ранее о самочувствии сына рассказала бывшая жена Пьехи. Она отметила, что Петя пока так и не вернулся к полноценной жизни.
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дети, стас пьеха, знаменитости, владислав безбородов
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости.
Певец Стас Пьеха рассказал
в интервью Teleprogramma.pro подробности инцидента с избиением своего сына.
В июле соседка по даче, жена футбольного судьи Владислава Безбородова, избила сына Пьехи. Семилетний Петя подружился с одним из ее детей, однако соседке это не понравилось. Произошел конфликт, в ходе которого Петя проткнул надувной бассейн Безбородовой, а та в ответ избила мальчика.
Артист заявил, что Безбородова так и не принесла извинений за свое поведение, хотя конфликт был зафиксирован.
"Прощения у нас никто не попросил, более того, нас пытались скомпрометировать: снимали на телефон родных Пети, это было похоже на неадекватные действия. После драки кулаками не машут. Ситуация была зафиксирована, госпожа Безбородова призналась, что избивала Петю и его бабушку", – заявил Пьеха.
Музыкант также добавил, что сыну надоели обследования и экспертизы. Петя хочет сейчас проводить время в свое удовольствие. У мальчика еще остались последствия травм – головокружения и утренняя тошнота.
"Но тут еще больший психологический ущерб: у ребенка потеря доверия к посторонним взрослым. Я бы расценивал этот случай как насилие", – сказал певец.
Ранее о самочувствии сына рассказала бывшая жена Пьехи. Она отметила
, что Петя пока так и не вернулся к полноценной жизни.