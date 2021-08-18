https://ria.ru/20210818/pekha-1746212422.html

"Прощения никто не попросил": Пьеха рассказал о самочувствии сына

"Прощения никто не попросил": Пьеха рассказал о самочувствии сына - РИА Новости, 18.08.2021

"Прощения никто не попросил": Пьеха рассказал о самочувствии сына

Певец Стас Пьеха рассказал в интервью Teleprogramma.pro подробности инцидента с избиением своего сына. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T18:05

2021-08-18T18:05

2021-08-18T18:05

шоубиз

дети

стас пьеха

знаменитости

владислав безбородов

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Певец Стас Пьеха рассказал в интервью Teleprogramma.pro подробности инцидента с избиением своего сына.В июле соседка по даче, жена футбольного судьи Владислава Безбородова, избила сына Пьехи. Семилетний Петя подружился с одним из ее детей, однако соседке это не понравилось. Произошел конфликт, в ходе которого Петя проткнул надувной бассейн Безбородовой, а та в ответ избила мальчика.Артист заявил, что Безбородова так и не принесла извинений за свое поведение, хотя конфликт был зафиксирован.Музыкант также добавил, что сыну надоели обследования и экспертизы. Петя хочет сейчас проводить время в свое удовольствие. У мальчика еще остались последствия травм – головокружения и утренняя тошнота.Ранее о самочувствии сына рассказала бывшая жена Пьехи. Она отметила, что Петя пока так и не вернулся к полноценной жизни.

https://ria.ru/20210813/anketa-1744553221.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, стас пьеха, знаменитости, владислав безбородов