Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210818/pasport-1746230482.html
"Фитюлька": Зюганов раскритиковал идею заменить паспорт на смарт-карту
"Фитюлька": Зюганов раскритиковал идею заменить паспорт на смарт-карту - РИА Новости, 18.08.2021
"Фитюлька": Зюганов раскритиковал идею заменить паспорт на смарт-карту
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал "полным безобразием" идею замены обычного бумажного паспорта на пластиковую смарт-карту со встроенным чипом, отметив, что... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T15:30
2021-08-18T15:46
общество
геннадий зюганов
кпрф
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738478746_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_eeaa7c0c857208f00ab4b0fc199b5e2f.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал "полным безобразием" идею замены обычного бумажного паспорта на пластиковую смарт-карту со встроенным чипом, отметив, что вместо паспорта гражданам предлагают давать "какую-то фитюльку".В среду глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что решение о замене в России бумажного паспорта смарт-картой будет принято до конца 2021 года. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в июле заявил, что с декабря текущего года в Москве будет запущен в пилотном режиме проект введения цифрового аналога бумажного паспорта.Он напомнил, что в самом начале реформирования из паспортов убрали графу "национальность", однако, считает Зюганов, "в многонациональной стране так с национальностью обращаться нельзя"."Пусть почитают всю историю национальных отношений: русские собрали под свои знамена 190 народов и народностей, не порушили ни одного языка, ни одной веры, ни одной культуры, не сняли ни с кого ни одного скальпа, уважительно относились ко всем народам... Теперь пришел очередной чиновник: давай, говорит, вместо паспорта тебе дадим какую-то фитюльку, и она будет олицетворять тебя", - отметил лидер КПРФ.Зюганов посоветовал зампреду ЦК КПРФ Дмитрию Новикову, также присутствовавшему на пресс-конференции, отправить Шадаеву стихи Маяковского "О советском паспорте", в которых поэт пишет, что "волком бы выгрыз бюрократизм". "Пусть послушают, посмотрят. Они не понимают, что они делают", - заключил лидер коммунистов.Он также подверг критике недавнюю отмену в России обязательных штампов в паспорте о браке и наличии детей, о чем было издано соответствующее постановление правительства. "Потом взяли и жену из паспорта выбросили. Я был уверен, что женщины выйдут и скажут: "Вы что, ошалели совсем?". "Теперь детей (убрали - ред.)... У меня такое ощущение, что каждый раз кто-то сидит: то цены вздует, то на народные предприятия наезд организует, то паспорт... Они просто сознательно ведут страну к российскому "майдану". Мы не можем этого допустить", - заявил лидер компартии.
https://ria.ru/20210818/pasport-1746166121.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738478746_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1fe96b5327f19bb7c5e771f13a49d698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, геннадий зюганов, кпрф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия
15:30 18.08.2021 (обновлено: 15:46 18.08.2021)
 
"Фитюлька": Зюганов раскритиковал идею заменить паспорт на смарт-карту

Лидер КПРФ Зюганов раскритиковал идею замены паспорта на смарт-карту

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкРуководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов выступает на ХVIII Съезде КПРФ в Московской области
Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов выступает на ХVIII Съезде КПРФ в Московской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал "полным безобразием" идею замены обычного бумажного паспорта на пластиковую смарт-карту со встроенным чипом, отметив, что вместо паспорта гражданам предлагают давать "какую-то фитюльку".
В среду глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что решение о замене в России бумажного паспорта смарт-картой будет принято до конца 2021 года. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в июле заявил, что с декабря текущего года в Москве будет запущен в пилотном режиме проект введения цифрового аналога бумажного паспорта.
"Что касается паспортов - это полное безобразие", - заявил Зюганов в среду на пресс-конференции на просьбу прокомментировать данную инициативу.
Он напомнил, что в самом начале реформирования из паспортов убрали графу "национальность", однако, считает Зюганов, "в многонациональной стране так с национальностью обращаться нельзя".
Опрос
Вы планируете менять бумажный паспорт на смарт-карту?
Проголосовали:
Вчера, 12:41
"Пусть почитают всю историю национальных отношений: русские собрали под свои знамена 190 народов и народностей, не порушили ни одного языка, ни одной веры, ни одной культуры, не сняли ни с кого ни одного скальпа, уважительно относились ко всем народам... Теперь пришел очередной чиновник: давай, говорит, вместо паспорта тебе дадим какую-то фитюльку, и она будет олицетворять тебя", - отметил лидер КПРФ.
Зюганов посоветовал зампреду ЦК КПРФ Дмитрию Новикову, также присутствовавшему на пресс-конференции, отправить Шадаеву стихи Маяковского "О советском паспорте", в которых поэт пишет, что "волком бы выгрыз бюрократизм". "Пусть послушают, посмотрят. Они не понимают, что они делают", - заключил лидер коммунистов.
Он также подверг критике недавнюю отмену в России обязательных штампов в паспорте о браке и наличии детей, о чем было издано соответствующее постановление правительства. "Потом взяли и жену из паспорта выбросили. Я был уверен, что женщины выйдут и скажут: "Вы что, ошалели совсем?". "Теперь детей (убрали - ред.)... У меня такое ощущение, что каждый раз кто-то сидит: то цены вздует, то на народные предприятия наезд организует, то паспорт... Они просто сознательно ведут страну к российскому "майдану". Мы не можем этого допустить", - заявил лидер компартии.
Паспорт - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
Вчера, 08:28
Решение о замене паспорта смарт-картой примут до конца года
 
ОбществоГеннадий ЗюгановКПРФМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Инфекционист объяснил, почему вакцины от COVID-19 есть, а лекарства нет
06:15В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар в общежитии
06:05В Алтайском крае будут судить директора турбазы, где произошел пожар
06:00Священник развеял главный миф о Яблочном Спасе
05:52Врач объяснила, как предотвратить развитие деменции
05:11Противники талибов попросили Запад прислать им оружие
05:00Родители приняли смертельно опасное заболевание сына за обычную простуду
04:52В США работник завода убил двух женщин
04:47В Новосибирской области четыре человека погибли в ДТП
04:35Зеленский одобрил отчуждение приграничных земель
04:09Диетолог рассказала, можно ли есть червивое яблоко
04:08Ветеран КГБ рассказал об утечках секретных сводок для Горбачева
03:53Ветеран "Вымпела": минобороны СССР тормозило создание подразделения
03:53Украинские наемники заявили, что их считали в Афганистане "третьим сортом"
03:49Ветеран "Вымпела" рассказал, откуда взялось название подразделения
03:37Эксперт оценила, сколько газа даст Европе "Северный поток — 2"
03:32Трамп назвал беглого экс-президента Афганистана "мошенником"
03:30Киевский экономист рассказал, как Меркель "развела" Украину
03:25В Белоруссии отметили увеличение числа учений НАТО у границ республики
03:21Трамп считает, что Россия скопирует оставленную США в Афганистане технику
Лента новостейМолния