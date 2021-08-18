https://ria.ru/20210818/pasport-1746230482.html

"Фитюлька": Зюганов раскритиковал идею заменить паспорт на смарт-карту

"Фитюлька": Зюганов раскритиковал идею заменить паспорт на смарт-карту - РИА Новости, 18.08.2021

"Фитюлька": Зюганов раскритиковал идею заменить паспорт на смарт-карту

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал "полным безобразием" идею замены обычного бумажного паспорта на пластиковую смарт-карту со встроенным чипом, отметив, что... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T15:30

2021-08-18T15:30

2021-08-18T15:46

общество

геннадий зюганов

кпрф

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал "полным безобразием" идею замены обычного бумажного паспорта на пластиковую смарт-карту со встроенным чипом, отметив, что вместо паспорта гражданам предлагают давать "какую-то фитюльку".В среду глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что решение о замене в России бумажного паспорта смарт-картой будет принято до конца 2021 года. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в июле заявил, что с декабря текущего года в Москве будет запущен в пилотном режиме проект введения цифрового аналога бумажного паспорта.Он напомнил, что в самом начале реформирования из паспортов убрали графу "национальность", однако, считает Зюганов, "в многонациональной стране так с национальностью обращаться нельзя"."Пусть почитают всю историю национальных отношений: русские собрали под свои знамена 190 народов и народностей, не порушили ни одного языка, ни одной веры, ни одной культуры, не сняли ни с кого ни одного скальпа, уважительно относились ко всем народам... Теперь пришел очередной чиновник: давай, говорит, вместо паспорта тебе дадим какую-то фитюльку, и она будет олицетворять тебя", - отметил лидер КПРФ.Зюганов посоветовал зампреду ЦК КПРФ Дмитрию Новикову, также присутствовавшему на пресс-конференции, отправить Шадаеву стихи Маяковского "О советском паспорте", в которых поэт пишет, что "волком бы выгрыз бюрократизм". "Пусть послушают, посмотрят. Они не понимают, что они делают", - заключил лидер коммунистов.Он также подверг критике недавнюю отмену в России обязательных штампов в паспорте о браке и наличии детей, о чем было издано соответствующее постановление правительства. "Потом взяли и жену из паспорта выбросили. Я был уверен, что женщины выйдут и скажут: "Вы что, ошалели совсем?". "Теперь детей (убрали - ред.)... У меня такое ощущение, что каждый раз кто-то сидит: то цены вздует, то на народные предприятия наезд организует, то паспорт... Они просто сознательно ведут страну к российскому "майдану". Мы не можем этого допустить", - заявил лидер компартии.

https://ria.ru/20210818/pasport-1746166121.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, геннадий зюганов, кпрф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия