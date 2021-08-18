https://ria.ru/20210818/pasport-1746230482.html
"Фитюлька": Зюганов раскритиковал идею заменить паспорт на смарт-карту
"Фитюлька": Зюганов раскритиковал идею заменить паспорт на смарт-карту - РИА Новости, 18.08.2021
"Фитюлька": Зюганов раскритиковал идею заменить паспорт на смарт-карту
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал "полным безобразием" идею замены обычного бумажного паспорта на пластиковую смарт-карту со встроенным чипом, отметив, что... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T15:30
2021-08-18T15:30
2021-08-18T15:46
общество
геннадий зюганов
кпрф
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал "полным безобразием" идею замены обычного бумажного паспорта на пластиковую смарт-карту со встроенным чипом, отметив, что вместо паспорта гражданам предлагают давать "какую-то фитюльку".В среду глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что решение о замене в России бумажного паспорта смарт-картой будет принято до конца 2021 года. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в июле заявил, что с декабря текущего года в Москве будет запущен в пилотном режиме проект введения цифрового аналога бумажного паспорта.Он напомнил, что в самом начале реформирования из паспортов убрали графу "национальность", однако, считает Зюганов, "в многонациональной стране так с национальностью обращаться нельзя"."Пусть почитают всю историю национальных отношений: русские собрали под свои знамена 190 народов и народностей, не порушили ни одного языка, ни одной веры, ни одной культуры, не сняли ни с кого ни одного скальпа, уважительно относились ко всем народам... Теперь пришел очередной чиновник: давай, говорит, вместо паспорта тебе дадим какую-то фитюльку, и она будет олицетворять тебя", - отметил лидер КПРФ.Зюганов посоветовал зампреду ЦК КПРФ Дмитрию Новикову, также присутствовавшему на пресс-конференции, отправить Шадаеву стихи Маяковского "О советском паспорте", в которых поэт пишет, что "волком бы выгрыз бюрократизм". "Пусть послушают, посмотрят. Они не понимают, что они делают", - заключил лидер коммунистов.Он также подверг критике недавнюю отмену в России обязательных штампов в паспорте о браке и наличии детей, о чем было издано соответствующее постановление правительства. "Потом взяли и жену из паспорта выбросили. Я был уверен, что женщины выйдут и скажут: "Вы что, ошалели совсем?". "Теперь детей (убрали - ред.)... У меня такое ощущение, что каждый раз кто-то сидит: то цены вздует, то на народные предприятия наезд организует, то паспорт... Они просто сознательно ведут страну к российскому "майдану". Мы не можем этого допустить", - заявил лидер компартии.
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общество, геннадий зюганов, кпрф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия
15:30 18.08.2021 (обновлено: 15:46 18.08.2021)
"Фитюлька": Зюганов раскритиковал идею заменить паспорт на смарт-карту
Лидер КПРФ Зюганов раскритиковал идею замены паспорта на смарт-карту
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
назвал "полным безобразием" идею замены обычного бумажного паспорта на пластиковую смарт-карту со встроенным чипом, отметив, что вместо паспорта гражданам предлагают давать "какую-то фитюльку".
В среду глава Минцифры Максут Шадаев
сообщил, что решение о замене в России
бумажного паспорта смарт-картой будет принято до конца 2021 года. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
в июле заявил, что с декабря текущего года в Москве
будет запущен в пилотном режиме проект введения цифрового аналога бумажного паспорта.
"Что касается паспортов - это полное безобразие", - заявил Зюганов в среду на пресс-конференции на просьбу прокомментировать данную инициативу.
Он напомнил, что в самом начале реформирования из паспортов убрали графу "национальность", однако, считает Зюганов, "в многонациональной стране так с национальностью обращаться нельзя".
"Пусть почитают всю историю национальных отношений: русские собрали под свои знамена 190 народов и народностей, не порушили ни одного языка, ни одной веры, ни одной культуры, не сняли ни с кого ни одного скальпа, уважительно относились ко всем народам... Теперь пришел очередной чиновник: давай, говорит, вместо паспорта тебе дадим какую-то фитюльку, и она будет олицетворять тебя", - отметил лидер КПРФ
.
Зюганов посоветовал зампреду ЦК КПРФ Дмитрию Новикову, также присутствовавшему на пресс-конференции, отправить Шадаеву стихи Маяковского "О советском паспорте", в которых поэт пишет, что "волком бы выгрыз бюрократизм". "Пусть послушают, посмотрят. Они не понимают, что они делают", - заключил лидер коммунистов.
Он также подверг критике недавнюю отмену в России обязательных штампов в паспорте о браке и наличии детей, о чем было издано соответствующее постановление правительства. "Потом взяли и жену из паспорта выбросили. Я был уверен, что женщины выйдут и скажут: "Вы что, ошалели совсем?". "Теперь детей (убрали - ред.)... У меня такое ощущение, что каждый раз кто-то сидит: то цены вздует, то на народные предприятия наезд организует, то паспорт... Они просто сознательно ведут страну к российскому "майдану". Мы не можем этого допустить", - заявил лидер компартии.