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Религия
https://ria.ru/20210818/pamyatniki-1746223877.html
Буддисты не поверили обещанию талибов сохранить святыни Афганистана
Буддисты не поверили обещанию талибов сохранить святыни Афганистана - РИА Новости, 18.08.2021
Буддисты не поверили обещанию талибов сохранить святыни Афганистана
Калмыкские буддисты обеспокоены ситуацией в Афганистане и сомневаются в заверении представителя талибов, что они не станут уничтожать буддийские памятники,... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T14:47
2021-08-18T14:47
религия
кабул (город)
талибан
афганистан
россия
сухейль шахин
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Калмыкские буддисты обеспокоены ситуацией в Афганистане и сомневаются в заверении представителя талибов, что они не станут уничтожать буддийские памятники, заявил РИА Новости старший администратор Центрального хурула Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни", член Общественной палаты РФ Йонтен-гелонг (Сергей Киришов).Ранее на этой неделе представитель движения "Талибан"* Сухейль Шахин заявил ланкийской газете Daily Mirror, что "буддийские объекты в Афганистане не подвергаются риску".В 2001 году талибы взорвали две высеченные в скале статуи Будды в провинции Бамиан в центральной части Афганистана. Они считались самыми высокими в мире скульптурными изображениями Будды и являлись одними из самых известных памятников доисламской культуры Афганистана. Действия талибов вызвали всеобщее возмущение в мире, правительства ведущих стран осудили разрушение статуй. В настоящее время в Афганистане по-прежнему сохраняются памятники буддийской эпохи, в частности ступы к востоку от Кабула.В начале августа РИА Новости сообщили, что к югу от Кабула в районе Шиваки ведутся Археологические раскопки и реставрация буддийской ступы 1-3 века н. э., которая была обнаружена в 2020 году.* Террористическая организация, запрещенная в России
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кабул (город), талибан, афганистан, россия, сухейль шахин
14:47 18.08.2021
 

Буддисты не поверили обещанию талибов сохранить святыни Афганистана

© AP Photo / Zaheeruddin AbdullahБамианские статуи Будды в Афганистане. 1997 год
Бамианские статуи Будды в Афганистане. 1997 год - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© AP Photo / Zaheeruddin Abdullah
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Калмыкские буддисты обеспокоены ситуацией в Афганистане и сомневаются в заверении представителя талибов, что они не станут уничтожать буддийские памятники, заявил РИА Новости старший администратор Центрального хурула Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни", член Общественной палаты РФ Йонтен-гелонг (Сергей Киришов).
Ранее на этой неделе представитель движения "Талибан"* Сухейль Шахин заявил ланкийской газете Daily Mirror, что "буддийские объекты в Афганистане не подвергаются риску".
"Мы обеспокоены происходящим в Афганистане. Страдают люди, дети, прежде всего, а уже потом памятники истории и остальное. Хочется верить в лучшее, но одновременно с этим нельзя доверять террористам. Пока в стране существуют радикальные движения, всегда будет угроза, не только для буддийских памятников – угроза всему миру, угроза спокойной жизни для всех людей", - сказал Киришов, комментируя заявление Шахина.
В 2001 году талибы взорвали две высеченные в скале статуи Будды в провинции Бамиан в центральной части Афганистана. Они считались самыми высокими в мире скульптурными изображениями Будды и являлись одними из самых известных памятников доисламской культуры Афганистана. Действия талибов вызвали всеобщее возмущение в мире, правительства ведущих стран осудили разрушение статуй. В настоящее время в Афганистане по-прежнему сохраняются памятники буддийской эпохи, в частности ступы к востоку от Кабула.
В начале августа РИА Новости сообщили, что к югу от Кабула в районе Шиваки ведутся Археологические раскопки и реставрация буддийской ступы 1-3 века н. э., которая была обнаружена в 2020 году.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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РелигияКабул (город)ТалибанАфганистанРоссияСухейль Шахин
 
 
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