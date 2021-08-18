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В Ереване опровергли слухи о переговорах по обмену территориями с Баку
В Ереване опровергли слухи о переговорах по обмену территориями с Баку - РИА Новости, 18.08.2021
В Ереване опровергли слухи о переговорах по обмену территориями с Баку
Армения не ведет ни с одной страной переговоры об обмене территориями, заявили в МИД республики в ответ на запрос онлайн-издания hetq.am в связи с утверждениями РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T14:50
2021-08-18T14:50
в мире
армения
азербайджан
баку
одкб
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 18 авг – РИА Новости. Армения не ведет ни с одной страной переговоры об обмене территориями, заявили в МИД республики в ответ на запрос онлайн-издания hetq.am в связи с утверждениями в армянском сегменте соцсетей о якобы возможном обмене анклавами между Ереваном и Баку.Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в Азербайджане остались территории советской Армении, а в Армении – территории, принадлежавшие советскому Азербайджану. По его словам, необходимо понять, что делать. Он считает, что "есть разные варианты, например, зафиксировать сложившуюся ситуацию как государственную границу". После этого заявления в соцсетях стали опасаться возможного обмена анклавами между двумя странами."По вопросу обмена территориями Республика Армения ни с одной страной переговоры не ведет", - говорится в ответе МИД.На армяно-азербайджанской границе периодически возникают перестрелки. Пашинян ранее предложил разместить опорные пункты российских пограничников по всей протяженности границы, что, по его словам, "позволит провести работы по демаркации и делимитации границы без риска военных столкновений". Кроме того, Пашинян предложил разместить на ней мониторинговую миссию ОДКБ.
https://ria.ru/20210816/armeniya-1745888724.html
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в мире, армения, азербайджан, баку, одкб, никол пашинян
14:50 18.08.2021
 
В Ереване опровергли слухи о переговорах по обмену территориями с Баку

МИД Армении опроверг слухи о переговорах по обмену территориями с Азербайджаном

© AP Photo / Sergei GritsАзербайджанские военные на границе с Арменией
Азербайджанские военные на границе с Арменией - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© AP Photo / Sergei Grits
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 18 авг – РИА Новости. Армения не ведет ни с одной страной переговоры об обмене территориями, заявили в МИД республики в ответ на запрос онлайн-издания hetq.am в связи с утверждениями в армянском сегменте соцсетей о якобы возможном обмене анклавами между Ереваном и Баку.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в Азербайджане остались территории советской Армении, а в Армении – территории, принадлежавшие советскому Азербайджану. По его словам, необходимо понять, что делать. Он считает, что "есть разные варианты, например, зафиксировать сложившуюся ситуацию как государственную границу". После этого заявления в соцсетях стали опасаться возможного обмена анклавами между двумя странами.
"По вопросу обмена территориями Республика Армения ни с одной страной переговоры не ведет", - говорится в ответе МИД.
На армяно-азербайджанской границе периодически возникают перестрелки. Пашинян ранее предложил разместить опорные пункты российских пограничников по всей протяженности границы, что, по его словам, "позволит провести работы по демаркации и делимитации границы без риска военных столкновений". Кроме того, Пашинян предложил разместить на ней мониторинговую миссию ОДКБ.
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В миреАрменияАзербайджанБакуОДКБНикол Пашинян
 
 
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