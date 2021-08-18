https://ria.ru/20210818/mordoviya-1746198777.html
В Мордовии рассказали о замещении коммерческих кредитов на бюджетные
В Мордовии рассказали о замещении коммерческих кредитов на бюджетные - РИА Новости, 18.08.2021
В Мордовии рассказали о замещении коммерческих кредитов на бюджетные
Замещение коммерческих кредитов на бюджетные позволит Мордовии сэкономить 380 миллионов рублей в 2021 году, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T12:17
2021-08-18T12:17
2021-08-18T12:17
республика мордовия
экономика
саранск
республика мордовия
максим решетников
артем здунов
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Замещение коммерческих кредитов на бюджетные позволит Мордовии сэкономить 380 миллионов рублей в 2021 году, сообщает пресс-служба главы региона.Вопросы социально-экономического развития Мордовии врио главы республики Артем Здунов обсудил с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. По словам министра, главной задачей региональной команды, которую надо решить, чтобы ускорить развитие Мордовии, остается высокий госдолг, в два раза превышающий доходы региона.В начале августа Мордовии выделено 17,4 миллиарда рублей из федерального бюджета на замещение коммерческого долга."Это решение очень важно для оздоровления финансовой сферы региона. "Деньги в регион уже поступили. В результате коммерческий долг республики сократится до 25% от объема собственных доходов. С учетом текущей ключевой ставки Банка России сумма процентных платежей по обслуживанию долга уменьшится на 1,1 миллиарда рублей в 2022 году и на 380 миллионов рублей уже в текущем году", - заявил врио главы Мордовии.По словам Здунова, почти миллиард рублей будет направлен на погашение коммерческого долга администрации Саранска. Это решение позволит стабилизировать финансовую ситуацию в столице региона, город сэкономит на процентах около 110 миллионов рублей, которые также будут направлены на социальные нужды.
https://ria.ru/20210707/mordoviya-1740300787.html
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экономика, саранск, республика мордовия, максим решетников, артем здунов, россия
В Мордовии рассказали о замещении коммерческих кредитов на бюджетные
Замещение коммерческих кредитов на бюджетные позволит Мордовии сэкономить 380 миллионов рублей