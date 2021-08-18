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В Подмосковье из-за непогоды повалило около сотни деревьев

В Подмосковье из-за непогоды повалило около сотни деревьев - РИА Новости, 18.08.2021

В Подмосковье из-за непогоды повалило около сотни деревьев

Сто деревьев в результате непогоды повалены в Московской области, повреждены 15 авто, электроснабжение не прерывалось, сообщили РИА Новости в экстренных службах РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T19:56

2021-08-18T19:56

2021-08-18T19:56

московская область (подмосковье)

москва

сергей собянин

петр бирюков

жкх

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сто деревьев в результате непогоды повалены в Московской области, повреждены 15 авто, электроснабжение не прерывалось, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.В среду заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил о том, что все городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра и дождя. Мэр российской столицы Сергей Собянин также предупредил москвичей о непогоде и попросил быть осторожными. Столичные спасатели предупредили о ливне, грозе, граде и ветре с порывами до 25 метров в секунду со среды до утра четверга."В результате прохождения неблагоприятных явлений произошло падение 100 деревьев в 19 муниципальных образованиях. Все деревья убраны с проезжих частей, тротуаров и линий электропередач. Производится дораспиловка и уборка. Повреждены 15 автомобилей в 7 городских округах", - говорится в сообщении.Добавляется, что отключения электричества не произошло.

https://ria.ru/20210818/dozhd-1746270587.html

московская область (подмосковье)

москва

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Разрушительный ветер и дождь обрушились на Москву На Москву обрушился мощный ливень. Синоптики предупреждают о грозе, граде и сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду. По прогнозам дождь будет идти до утра четверга. В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость, избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. 2021-08-18T19:56 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), москва, сергей собянин, петр бирюков, жкх