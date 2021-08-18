https://ria.ru/20210818/kuba-1746186252.html

Эксперты считают, что Кубе нужно смягчить правила въезда для туристов

Эксперты считают, что Кубе нужно смягчить правила въезда для туристов - РИА Новости, 18.08.2021

Эксперты считают, что Кубе нужно смягчить правила въезда для туристов

Чтобы на равных конкурировать с другими карибскими странами, Кубе, по мнению туроператоров, необходимо смягчать требования к въезжающим туристам, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T11:42

2021-08-18T11:42

2021-08-18T11:42

туризм

мексика

венесуэла

куба

доминикана

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Чтобы на равных конкурировать с другими карибскими странами, Кубе, по мнению туроператоров, необходимо смягчать требования к въезжающим туристам, сообщает АТОР.С отменой ограничений на прямые перелеты в Доминикану конкуренция за отдыхающих между карибскими направлениями обострилась. Теперь туристы могут выбрать Кубу, Мексику или Венесуэлу. Но цена — не единственный аргумент для путешественника, важны еще и протоколы въезда.Среди этих стран самые строгие правила на Кубе: туристам надо сдать ПЦР-тест на COVID-19 перед вылетом и пройти аналогичную процедуру по прибытии.В Доминикане и Мексике гостям для въезда не нужны ни сертификаты вакцинации, ни справки с результатами исследования. Эксперты предупреждают, что на этом фоне санитарные протоколы Кубы выглядят неудобными для россиян, что снизит интерес к направлению."Кубинская сторона никак не учитывает факт вакцинации у путешественников. Возможно, стоит признать российские препараты, как это сделали некоторые европейские страны. Или ввести экспресс-тестирование на антиген по прибытии, — рассказал представитель крупного туроператора. — В любом случае, проверка на COVID-19 на Кубе должна быть гораздо более лояльной".Сейчас глубина продаж туров на Кубу достигает января 2022 года, но в среднем отдыхающие приобретают путевки за один-два месяца до вылета.Снижает интерес к направлению и невозможность посетить столицу — Гавану, а также действующие ограничения на перемещения между провинциями. Отдых для россиян ограничен курортами Варадеро, Кайо-Коко и Кайо-Гильермо. Большинство летит на Остров свободы на десять ночей. Половина туристов — в отели категории пять звезд, почти столько же – в четырехзвездочные гостиницы, более бюджетные варианты интересуют менее десяти процентов путешественников. В сентябре за отдых на Кубе в отеле три звезды нужно отдать как минимум 128 тысяч рублей на двоих, за более комфортную гостиницу придется заплатить более 150 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210816/dominikana-1745510859.html

https://ria.ru/20210814/kuba-1745024131.html

мексика

венесуэла

куба

доминикана

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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