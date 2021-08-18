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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210818/kuba-1746186252.html
Эксперты считают, что Кубе нужно смягчить правила въезда для туристов
Эксперты считают, что Кубе нужно смягчить правила въезда для туристов - РИА Новости, 18.08.2021
Эксперты считают, что Кубе нужно смягчить правила въезда для туристов
Чтобы на равных конкурировать с другими карибскими странами, Кубе, по мнению туроператоров, необходимо смягчать требования к въезжающим туристам, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T11:42
2021-08-18T11:42
туризм
мексика
венесуэла
куба
доминикана
новости - туризм
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туризм
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Чтобы на равных конкурировать с другими карибскими странами, Кубе, по мнению туроператоров, необходимо смягчать требования к въезжающим туристам, сообщает АТОР.С отменой ограничений на прямые перелеты в Доминикану конкуренция за отдыхающих между карибскими направлениями обострилась. Теперь туристы могут выбрать Кубу, Мексику или Венесуэлу. Но цена — не единственный аргумент для путешественника, важны еще и протоколы въезда.Среди этих стран самые строгие правила на Кубе: туристам надо сдать ПЦР-тест на COVID-19 перед вылетом и пройти аналогичную процедуру по прибытии.В Доминикане и Мексике гостям для въезда не нужны ни сертификаты вакцинации, ни справки с результатами исследования. Эксперты предупреждают, что на этом фоне санитарные протоколы Кубы выглядят неудобными для россиян, что снизит интерес к направлению."Кубинская сторона никак не учитывает факт вакцинации у путешественников. Возможно, стоит признать российские препараты, как это сделали некоторые европейские страны. Или ввести экспресс-тестирование на антиген по прибытии, — рассказал представитель крупного туроператора. — В любом случае, проверка на COVID-19 на Кубе должна быть гораздо более лояльной".Сейчас глубина продаж туров на Кубу достигает января 2022 года, но в среднем отдыхающие приобретают путевки за один-два месяца до вылета.Снижает интерес к направлению и невозможность посетить столицу — Гавану, а также действующие ограничения на перемещения между провинциями. Отдых для россиян ограничен курортами Варадеро, Кайо-Коко и Кайо-Гильермо. Большинство летит на Остров свободы на десять ночей. Половина туристов — в отели категории пять звезд, почти столько же – в четырехзвездочные гостиницы, более бюджетные варианты интересуют менее десяти процентов путешественников. В сентябре за отдых на Кубе в отеле три звезды нужно отдать как минимум 128 тысяч рублей на двоих, за более комфортную гостиницу придется заплатить более 150 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210816/dominikana-1745510859.html
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мексика, венесуэла, куба, доминикана, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, коронавирус covid-19, туристы, куда поехать, куда можно лететь
11:42 18.08.2021
 

Эксперты считают, что Кубе нужно смягчить правила въезда для туристов

CC BY-SA 4.0 / Nelvega (cropped) / Остров Кайо-Санта-Мария на Кубе
Остров Кайо-Санта-Мария на Кубе - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
CC BY-SA 4.0 / Nelvega (cropped) /
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Чтобы на равных конкурировать с другими карибскими странами, Кубе, по мнению туроператоров, необходимо смягчать требования к въезжающим туристам, сообщает АТОР.
С отменой ограничений на прямые перелеты в Доминикану конкуренция за отдыхающих между карибскими направлениями обострилась. Теперь туристы могут выбрать Кубу, Мексику или Венесуэлу. Но цена — не единственный аргумент для путешественника, важны еще и протоколы въезда.
Среди этих стран самые строгие правила на Кубе: туристам надо сдать ПЦР-тест на COVID-19 перед вылетом и пройти аналогичную процедуру по прибытии.
В Доминикане и Мексике гостям для въезда не нужны ни сертификаты вакцинации, ни справки с результатами исследования. Эксперты предупреждают, что на этом фоне санитарные протоколы Кубы выглядят неудобными для россиян, что снизит интерес к направлению.
Отдых в районе Пунта-Кана Доминиканской Республики - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 08:00Туризм
Аналог Турции. Что нужно знать о Доминикане, которая открылась для россиян
"Кубинская сторона никак не учитывает факт вакцинации у путешественников. Возможно, стоит признать российские препараты, как это сделали некоторые европейские страны. Или ввести экспресс-тестирование на антиген по прибытии, — рассказал представитель крупного туроператора. — В любом случае, проверка на COVID-19 на Кубе должна быть гораздо более лояльной".
Сейчас глубина продаж туров на Кубу достигает января 2022 года, но в среднем отдыхающие приобретают путевки за один-два месяца до вылета.
Снижает интерес к направлению и невозможность посетить столицу — Гавану, а также действующие ограничения на перемещения между провинциями. Отдых для россиян ограничен курортами Варадеро, Кайо-Коко и Кайо-Гильермо.
Большинство летит на Остров свободы на десять ночей. Половина туристов — в отели категории пять звезд, почти столько же – в четырехзвездочные гостиницы, более бюджетные варианты интересуют менее десяти процентов путешественников.
В сентябре за отдых на Кубе в отеле три звезды нужно отдать как минимум 128 тысяч рублей на двоих, за более комфортную гостиницу придется заплатить более 150 тысяч рублей.
Музыканты в уличном кафе Гаваны - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
14 августа, 08:00Туризм
Горячая кубинская кухня. Сальса, дайкири и ром рекой
 
ТуризмМексикаВенесуэлаКубаДоминиканаНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)ТуризмКоронавирус COVID-19туристыкуда поехатькуда можно лететь
 
 
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