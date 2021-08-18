Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210818/kot-1746225933.html
На Урале проведут проверку из-за брошенного в аэропорту кота
На Урале проведут проверку из-за брошенного в аэропорту кота - РИА Новости, 18.08.2021
На Урале проведут проверку из-за брошенного в аэропорту кота
Свердловская транспортная прокуратура потребовала, чтобы полиция провела проверку ситуации с котом, оставленным в аэропорту, сообщает в среду уральское... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T15:01
2021-08-18T15:01
происшествия
аэропорт
уральские авиалинии
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/08/1744910596_0:0:2810:1581_1920x0_80_0_0_ea770c1f661a6ffb1756917e778c2ccf.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Свердловская транспортная прокуратура потребовала, чтобы полиция провела проверку ситуации с котом, оставленным в аэропорту, сообщает в среду уральское надзорное ведомство.Как ранее сообщили агентству в пресс-службе аэропорта "Кольцово", кота приютили сотрудники авиагавани, которые затем передали его зоозащитникам. В приюте для животных "Клякса", куда отдали кота, РИА Новости рассказали, что его оставила хозяйка, поскольку не знала, что ему надо покупать отдельный билет. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку. Также сообщалось, что ситуацией занялась и полиция. Отмечалось, что коту зоозащитники ищут нового хозяина."Прокуратурой установлено, что транспортной полицией проверка не проведена, процессуальное решение о наличии или отсутствии в действиях пассажирки признаков преступления или административного правонарушения, не принято, в связи с чем свердловским транспортным прокурором начальнику ЛО МВД России в аэропорту "Кольцово" направлено требование об устранении нарушений федерального законодательства. В настоящее время транспортной полицией проводится проверка", - говорится в сообщении надзорного ведомства.Прокуратура отмечает, что нарушений в действиях сотрудников авиакомпании "Уральские авиалинии" не выявлено, поскольку на официальном сайте перевозчика размещена информация о порядке перевозки животных, который соответствует требованиям, установленным федеральными авиационными правилами. Кроме того, при регистрации пассажиров на указанный рейс представители авиакомпании подробно дали разъяснения о правилах провоза животных.
https://ria.ru/20210812/kot-1745463262.html
https://ria.ru/20210804/kot-1744323968.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/08/1744910596_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_53784d82d9c4e0ea307ce772ffe675fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, аэропорт, уральские авиалинии, здоровье - общество
15:01 18.08.2021
 
На Урале проведут проверку из-за брошенного в аэропорту кота

Свердловская прокуратура потребовала провести проверку из-за оставленного в аэропорту кота

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКошки абиссинской породы на выставке "КоШарики Шоу" в Москве
Кошки абиссинской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Свердловская транспортная прокуратура потребовала, чтобы полиция провела проверку ситуации с котом, оставленным в аэропорту, сообщает в среду уральское надзорное ведомство.
Как ранее сообщили агентству в пресс-службе аэропорта "Кольцово", кота приютили сотрудники авиагавани, которые затем передали его зоозащитникам. В приюте для животных "Клякса", куда отдали кота, РИА Новости рассказали, что его оставила хозяйка, поскольку не знала, что ему надо покупать отдельный билет. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку. Также сообщалось, что ситуацией занялась и полиция. Отмечалось, что коту зоозащитники ищут нового хозяина.
Дальневосточный лесной кот, угодивший в капкан в Приморье. Кадр видео
12 августа, 12:36Хорошие новости
В Приморье редкий лесной кот угодил в капкан во время охоты на кур
"Прокуратурой установлено, что транспортной полицией проверка не проведена, процессуальное решение о наличии или отсутствии в действиях пассажирки признаков преступления или административного правонарушения, не принято, в связи с чем свердловским транспортным прокурором начальнику ЛО МВД России в аэропорту "Кольцово" направлено требование об устранении нарушений федерального законодательства. В настоящее время транспортной полицией проводится проверка", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Прокуратура отмечает, что нарушений в действиях сотрудников авиакомпании "Уральские авиалинии" не выявлено, поскольку на официальном сайте перевозчика размещена информация о порядке перевозки животных, который соответствует требованиям, установленным федеральными авиационными правилами. Кроме того, при регистрации пассажиров на указанный рейс представители авиакомпании подробно дали разъяснения о правилах провоза животных.
Домашний кот Вася прогнал медведя
4 августа, 13:12Хорошие новости
В Якутии домашний кот Вася защитил хозяев от медведя и попал на видео
 
ПроисшествияАэропортУральские авиалинииЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Инфекционист объяснил, почему вакцины от COVID-19 есть, а лекарства нет
06:15В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар в общежитии
06:05В Алтайском крае будут судить директора турбазы, где произошел пожар
06:00Священник развеял главный миф о Яблочном Спасе
05:52Врач объяснила, как предотвратить развитие деменции
05:11Противники талибов попросили Запад прислать им оружие
05:00Родители приняли смертельно опасное заболевание сына за обычную простуду
04:52В США работник завода убил двух женщин
04:47В Новосибирской области четыре человека погибли в ДТП
04:35Зеленский одобрил отчуждение приграничных земель
04:09Диетолог рассказала, можно ли есть червивое яблоко
04:08Ветеран КГБ рассказал об утечках секретных сводок для Горбачева
03:53Ветеран "Вымпела": минобороны СССР тормозило создание подразделения
03:53Украинские наемники заявили, что их считали в Афганистане "третьим сортом"
03:49Ветеран "Вымпела" рассказал, откуда взялось название подразделения
03:37Эксперт оценила, сколько газа даст Европе "Северный поток — 2"
03:32Трамп назвал беглого экс-президента Афганистана "мошенником"
03:30Киевский экономист рассказал, как Меркель "развела" Украину
03:25В Белоруссии отметили увеличение числа учений НАТО у границ республики
03:21Трамп считает, что Россия скопирует оставленную США в Афганистане технику
Лента новостейМолния