https://ria.ru/20210818/kot-1746225933.html

На Урале проведут проверку из-за брошенного в аэропорту кота

На Урале проведут проверку из-за брошенного в аэропорту кота - РИА Новости, 18.08.2021

На Урале проведут проверку из-за брошенного в аэропорту кота

Свердловская транспортная прокуратура потребовала, чтобы полиция провела проверку ситуации с котом, оставленным в аэропорту, сообщает в среду уральское... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T15:01

2021-08-18T15:01

2021-08-18T15:01

происшествия

аэропорт

уральские авиалинии

здоровье - общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Свердловская транспортная прокуратура потребовала, чтобы полиция провела проверку ситуации с котом, оставленным в аэропорту, сообщает в среду уральское надзорное ведомство.Как ранее сообщили агентству в пресс-службе аэропорта "Кольцово", кота приютили сотрудники авиагавани, которые затем передали его зоозащитникам. В приюте для животных "Клякса", куда отдали кота, РИА Новости рассказали, что его оставила хозяйка, поскольку не знала, что ему надо покупать отдельный билет. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку. Также сообщалось, что ситуацией занялась и полиция. Отмечалось, что коту зоозащитники ищут нового хозяина."Прокуратурой установлено, что транспортной полицией проверка не проведена, процессуальное решение о наличии или отсутствии в действиях пассажирки признаков преступления или административного правонарушения, не принято, в связи с чем свердловским транспортным прокурором начальнику ЛО МВД России в аэропорту "Кольцово" направлено требование об устранении нарушений федерального законодательства. В настоящее время транспортной полицией проводится проверка", - говорится в сообщении надзорного ведомства.Прокуратура отмечает, что нарушений в действиях сотрудников авиакомпании "Уральские авиалинии" не выявлено, поскольку на официальном сайте перевозчика размещена информация о порядке перевозки животных, который соответствует требованиям, установленным федеральными авиационными правилами. Кроме того, при регистрации пассажиров на указанный рейс представители авиакомпании подробно дали разъяснения о правилах провоза животных.

https://ria.ru/20210812/kot-1745463262.html

https://ria.ru/20210804/kot-1744323968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, аэропорт, уральские авиалинии, здоровье - общество