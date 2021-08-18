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Украина намерена выйти из двух соглашений СНГ по космосу
Украина намерена выйти из двух соглашений СНГ по космосу - РИА Новости, 18.08.2021
Украина намерена выйти из двух соглашений СНГ по космосу
Украина намерена выйти из двух соглашений СНГ по космосу, следует из повестки заседания кабмина на среду, которая опубликована на сайте правительства. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T10:50
2021-08-18T10:50
2021-08-18T10:50
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КИЕВ, 18 авг - РИА Новости. Украина намерена выйти из двух соглашений СНГ по космосу, следует из повестки заседания кабмина на среду, которая опубликована на сайте правительства.В частности, на одобрение кабмина вынесен проект указа президента Украины о выходе страны из соглашения "о порядке содержания и использования объектов космической инфраструктуры в интересах выполнения космических программ". Указанное соглашение прекратило действовать в РФ 22 мая 2019 года.Также кабмин намерен прекратить действие соглашения "о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства". Это соглашение утратило силу в РФ 21 декабря 2019 года.В пояснительных записках к документам говорится, что указанные соглашения в современных условиях не соответствует национальным интересам Украины и не имеют практического значения для страны.Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.
https://radiosputnik.ria.ru/20210806/ukraina-1744758192.html
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в мире, украина, снг, россия
Украина намерена выйти из двух соглашений СНГ по космосу
Украина намерена выйти из двух соглашений СНГ по космосу, следует из повестки правительства