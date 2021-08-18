https://ria.ru/20210818/koronavirus-1746192117.html

В России за сутки умерли 799 человек с COVID-19

В России за сутки умерли 799 человек с COVID-19 - РИА Новости, 18.08.2021

В России за сутки умерли 799 человек с COVID-19

За сутки в РФ подтверждены 799 смертей с COVID-19, за все время - 172 909, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T11:37

2021-08-18T11:37

2021-08-18T11:37

распространение коронавируса

общество

краснодарский край

москва

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 799 смертей с COVID-19, за все время - 172 909, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 799 смертей... За весь период по России умерло 172 909 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 59, Санкт-Петербурге - 40, Краснодарском крае - 34.

https://ria.ru/20210817/koronavirus-1746125258.html

краснодарский край

москва

россия

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