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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 18.08.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T11:37

2021-08-18T11:37

2021-08-18T11:37

распространение коронавируса

общество

республика татарстан (татарстан)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

республика бурятия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва - 0,1%, 2. Республика Татарстан - 0,18%, 3. Республика Бурятия - 0,21% ", - говорится в сообщении.

республика татарстан (татарстан)

москва

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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