https://ria.ru/20210818/koronavirus-1746190627.html
В России за сутки зафиксировали 20 914 случаев COVID-19
В России за сутки зафиксировали 20 914 случаев COVID-19 - РИА Новости, 18.08.2021
В России за сутки зафиксировали 20 914 случаев COVID-19
За сутки в России выявили 20 914 новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T11:32
2021-08-18T11:32
2021-08-18T12:48
распространение коронавируса
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россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. За сутки в России выявили 20 914 новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 20 958 заразившихся. Темп прироста сократился на 0,01 до 0,31%. Умерли 799 человек, днем ранее — 805. На прошлой неделе зафиксировали максимальный показатель смертей — 819. Выписали после лечения 20 713 человек.Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Санкт-Петербурге — 1636 (накануне было 1156), Москве — 1636 (2006) и Подмосковье — 1240 (1328).Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — восемь и на Чукотке — 14.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 663 473 человека, из них 172 909 умерли, 5 939 037 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 207,7 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 208,6 миллиона. Более 4,3 миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
https://ria.ru/20210817/koronavirus-1746125258.html
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сша, москва, университет джонса хопкинса, воз, здоровье - общество
11:32 18.08.2021 (обновлено: 12:48 18.08.2021)
В России за сутки зафиксировали 20 914 случаев COVID-19
Оперштаб: в России за сутки зафиксировали 20 914 случаев COVID-19