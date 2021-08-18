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В Омске хакеру дали год исправительных работ за атаки на сайт мэрии
В Омске хакеру дали год исправительных работ за атаки на сайт мэрии - РИА Новости, 18.08.2021
В Омске хакеру дали год исправительных работ за атаки на сайт мэрии
Первомайский райсуд Омска приговорил 23-летнего администратора игрового клуба к году исправительных работ за атаки и попытки внедрения вредоносного кода на... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T19:56
2021-08-18T19:56
происшествия
омск
омская область
кибербезопасность
хакеры
россия
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ОМСК, 18 авг - РИА Новости. Первомайский райсуд Омска приговорил 23-летнего администратора игрового клуба к году исправительных работ за атаки и попытки внедрения вредоносного кода на страницу департамента образования мэрии Омска, сообщили РИА Новости в областном УФСБ.По данным управления, фигурант в сентябре 2020 года, используя специальную программу, атаковал сайт "Омский образовательный портал" департамента образования Омска. На омича завели уголовное дело по части 1 статьи 274.1 УК РФ (использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на критическую информационную структуру РФ)."Первомайский районный суд города Омска приговорил фигуранта уголовного дела к исправительным работам сроком на один год с удержанием 10% с заработной платы в доход государства. Суд постановил назначенное наказание считать условным с испытательным сроком один год", - сообщили в пресс-службе УФСБ по Омской области.Осуждённый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговор в силу не вступил.
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происшествия, омск, омская область, кибербезопасность, хакеры, россия
19:56 18.08.2021
 
В Омске хакеру дали год исправительных работ за атаки на сайт мэрии

ФСБ: суд приговорил омского хакера к году исправительных работ за атаки на сайт мэрии

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ОМСК, 18 авг - РИА Новости. Первомайский райсуд Омска приговорил 23-летнего администратора игрового клуба к году исправительных работ за атаки и попытки внедрения вредоносного кода на страницу департамента образования мэрии Омска, сообщили РИА Новости в областном УФСБ.
По данным управления, фигурант в сентябре 2020 года, используя специальную программу, атаковал сайт "Омский образовательный портал" департамента образования Омска. На омича завели уголовное дело по части 1 статьи 274.1 УК РФ (использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на критическую информационную структуру РФ).
"Первомайский районный суд города Омска приговорил фигуранта уголовного дела к исправительным работам сроком на один год с удержанием 10% с заработной платы в доход государства. Суд постановил назначенное наказание считать условным с испытательным сроком один год", - сообщили в пресс-службе УФСБ по Омской области.
Осуждённый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговор в силу не вступил.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
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