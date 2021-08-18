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Кабул после вторжения талибов: обстановка в городе и реакция жителей
Кабул после вторжения талибов: обстановка в городе и реакция жителей - РИА Новости, 18.08.2021
Кабул после вторжения талибов: обстановка в городе и реакция жителей
Талибы захватили президентский дворец в Кабуле. Глава государства бежал. Жители в панике штурмовали аэропорт. Тысячи афганцев пытались прорваться к военно-транспортным самолетам США. В результате беспорядков в аэропорту были жертвы.
2021-08-18T14:58
2021-08-18T14:58
2021-08-18T14:58
видео
талибан
афганистан
кабул
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"Талибан"* (запрещенная в России террористическая организация) объявил, что война в Афганистане окончена. Город пытается вернуться к привычной жизни. Боевики разрешили женщинам продолжить вести программы на телевидении и гарантировали безопасность всем, кто работал с США и их союзниками.
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Кабул после вторжения талибов: обстановка в городе и реакция жителей
Кабул после вторжения талибов: обстановка в городе и реакция жителей
2021-08-18T14:58
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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видео, талибан, афганистан, кабул, видео
Кабул после вторжения талибов: обстановка в городе и реакция жителей
Талибы захватили президентский дворец в Кабуле. Глава государства бежал. Жители в панике штурмовали аэропорт. Тысячи афганцев пытались прорваться к военно-транспортным самолетам США. В результате беспорядков в аэропорту были жертвы.
2021-08-18T14:58
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PT3M05S
Кабул после вторжения талибов: обстановка в городе и реакция жителей
Талибы захватили президентский дворец в Кабуле. Глава государства бежал. Жители в панике штурмовали аэропорт. Тысячи афганцев пытались прорваться к военно-транспортным самолетам США. В результате беспорядков в аэропорту были жертвы.