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Кабул после вторжения талибов: обстановка в городе и реакция жителей

Кабул после вторжения талибов: обстановка в городе и реакция жителей - РИА Новости, 18.08.2021

Кабул после вторжения талибов: обстановка в городе и реакция жителей

Талибы захватили президентский дворец в Кабуле. Глава государства бежал. Жители в панике штурмовали аэропорт. Тысячи афганцев пытались прорваться к военно-транспортным самолетам США. В результате беспорядков в аэропорту были жертвы.

2021-08-18T14:58

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видео

талибан

афганистан

кабул

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"Талибан"* (запрещенная в России террористическая организация) объявил, что война в Афганистане окончена. Город пытается вернуться к привычной жизни. Боевики разрешили женщинам продолжить вести программы на телевидении и гарантировали безопасность всем, кто работал с США и их союзниками.

афганистан

кабул

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Кабул после вторжения талибов: обстановка в городе и реакция жителей Кабул после вторжения талибов: обстановка в городе и реакция жителей 2021-08-18T14:58 true PT3M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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