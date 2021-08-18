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Глава Приамурья сообщил, что 14 фермеров получат гранты
Глава Приамурья сообщил, что 14 фермеров получат гранты - РИА Новости, 18.08.2021
Глава Приамурья сообщил, что 14 фермеров получат гранты
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что 14 фермеров получат гранты минсельхоза региона на развитие сельского хозяйства, подведены итоги конкурса... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T12:05
2021-08-18T12:05
амурская область
экономика
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что 14 фермеров получат гранты минсельхоза региона на развитие сельского хозяйства, подведены итоги конкурса предоставления субсидий."Грантовые конкурсы в сфере сельского хозяйства поддерживаются правительством Амурской области и всегда проходят на достаточно хорошем уровне. В этом году 14 амурских фермеров получат гранты от областного министерства сельского хозяйства. Данные меры поддержки позволят нашим аграриям развиваться в различных отраслях сельского хозяйства, от животноводства до растениеводства. Всего фермеры-победители получат средства в размере 110,7 миллиона рублей, выделенные региональным правительством", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Как уточняют власти, ко второму этапу конкурсного отбора допустили 21 претендента: семь человек, развивающих семейные фермы, и 14, реализующих проекты в категории "Агростартап", кроме оценки заявок комиссия провела с каждым очное собеседование. В результате шесть человек получили гранты на развитие семейных ферм, они занимаются разведением крупного рогатого скота молочного и мясного направления.На развитие семейных ферм можно получить не более 30 миллионов рублей, при этом сумма гранта не должна превышать 70% от затрат заявителя. Ещё 8 человек получат поддержку в категории "Агростароап", выигравшие грант занимаются разведением крупного рогатого скота молочного направления и выращиванием овощей в закрытом грунте.Аграрии и животноводы в Приамурье получают господдержку и по другим направлениям."Региональные власти всячески поддерживают сельхозтоваропроизводителей. Для этого предусмотрены различные субсидии: на уплату страховой премии, закупку элитных семян, на поддержку производства молока, на развитие мясного животноводства и другое. Средства выделяются из областного и федерального бюджетов в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области", - сообщает правительство Амурской области.
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экономика, амурская область, василий орлов (губернатор)
12:05 18.08.2021
 
Глава Приамурья сообщил, что 14 фермеров получат гранты

Губернатор Амурской области Орлов: 14 фермеров получат гранты Минсельхоза региона

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что 14 фермеров получат гранты минсельхоза региона на развитие сельского хозяйства, подведены итоги конкурса предоставления субсидий.
"Грантовые конкурсы в сфере сельского хозяйства поддерживаются правительством Амурской области и всегда проходят на достаточно хорошем уровне. В этом году 14 амурских фермеров получат гранты от областного министерства сельского хозяйства. Данные меры поддержки позволят нашим аграриям развиваться в различных отраслях сельского хозяйства, от животноводства до растениеводства. Всего фермеры-победители получат средства в размере 110,7 миллиона рублей, выделенные региональным правительством", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
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Как уточняют власти, ко второму этапу конкурсного отбора допустили 21 претендента: семь человек, развивающих семейные фермы, и 14, реализующих проекты в категории "Агростартап", кроме оценки заявок комиссия провела с каждым очное собеседование. В результате шесть человек получили гранты на развитие семейных ферм, они занимаются разведением крупного рогатого скота молочного и мясного направления.
На развитие семейных ферм можно получить не более 30 миллионов рублей, при этом сумма гранта не должна превышать 70% от затрат заявителя. Ещё 8 человек получат поддержку в категории "Агростароап", выигравшие грант занимаются разведением крупного рогатого скота молочного направления и выращиванием овощей в закрытом грунте.
Аграрии и животноводы в Приамурье получают господдержку и по другим направлениям.
"Региональные власти всячески поддерживают сельхозтоваропроизводителей. Для этого предусмотрены различные субсидии: на уплату страховой премии, закупку элитных семян, на поддержку производства молока, на развитие мясного животноводства и другое. Средства выделяются из областного и федерального бюджетов в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области", - сообщает правительство Амурской области.
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Амурская областьЭкономикаАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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