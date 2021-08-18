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Международный фестиваль ландшафтного дизайна пройдет в Белгороде в сентябре
Международный фестиваль ландшафтного дизайна пройдет в Белгороде в сентябре - РИА Новости, 18.08.2021
Международный фестиваль ландшафтного дизайна пройдет в Белгороде в сентябре
Около 150 участников из трех стран и более 25 регионов России примут участие в международном фестивале "Белгород в цвету", который состоится в сентябре этого... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T12:15
2021-08-18T12:15
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Около 150 участников из трех стран и более 25 регионов России примут участие в международном фестивале "Белгород в цвету", который состоится в сентябре этого года, сообщает в среду правительство региона.Фестиваль, организованный по инициативе руководителя региона Вячеслава Гладкова, пройдет с 10 по 12 сентября. В подготовке мероприятия задействованы иностранные, российские и местные ландшафтные дизайнеры, флористы, декораторы, режиссеры, архитекторы, строители, артисты, художники, творческие коллективы города и области, школьные лесничества и питомники."Свои работы на площадках "Белгород в цвету" представят 142 участника из трех стран и 26 городов России. Жителей и гостей столицы региона ждут сразу на двух площадках: на улице 50-летия Белгородской области и в парке культуры и отдыха имени Ленина. Атмосферу праздника на протяжении трёх дней будут создавать более 100 творческих коллективов", - говорится в сообщении облправительства.В конкурсе ландшафтного дизайна и садоводства среди школьников "Планета цветов" примут участие 35 детских работ, 22 сада от муниципальных образований области предстанут в номинации "Приезжайте в гости к нам", восемь ландшафтных работ студентов заявлено на конкурс ландшафтного дизайна в номинации "Новые имена", девять профессиональных садов – в рамках конкурса ландшафтного дизайна. Белгородские кафе и магазины будут соревноваться в цветочном оформлении в рамках "Креативного города". А белгородцы примут участие в выставке "Шебби шик", посвящённой новой жизни старых вещей.Арт-программа фестиваля будет посвящена теме "Природное VS Человеческое". Здесь зрители смогут увидеть интерактивную инсталляцию "Семечки" (семечки человеческого роста, которые реагируют на движение посетителей и начинают покачиваться), принять участие в иммерсивном перформансе "Морковь культурная", посмотреть выставку "Арт Сено", научиться рисовать редкие растения на мастер-классе "Эко-граффити" или послушать лекцию уличного художника "Ботаника в стрит-арте".На 12 сентября намечена торжественная передача саженца петровского дуба – памятника живой природы из Санкт-Петербургского Летнего сада в рамках программы Русского музея "Всероссийская дубрава императора Петра Великого".
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белгород, белгородская область, вячеслав гладков
12:15 18.08.2021
 

Международный фестиваль ландшафтного дизайна пройдет в Белгороде в сентябре

© РИА Новости / Владимир Корнев / Перейти в фотобанкВид на город Белгород
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Владимир Корнев
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БЕЛГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Около 150 участников из трех стран и более 25 регионов России примут участие в международном фестивале "Белгород в цвету", который состоится в сентябре этого года, сообщает в среду правительство региона.
Фестиваль, организованный по инициативе руководителя региона Вячеслава Гладкова, пройдет с 10 по 12 сентября. В подготовке мероприятия задействованы иностранные, российские и местные ландшафтные дизайнеры, флористы, декораторы, режиссеры, архитекторы, строители, артисты, художники, творческие коллективы города и области, школьные лесничества и питомники.
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"Свои работы на площадках "Белгород в цвету" представят 142 участника из трех стран и 26 городов России. Жителей и гостей столицы региона ждут сразу на двух площадках: на улице 50-летия Белгородской области и в парке культуры и отдыха имени Ленина. Атмосферу праздника на протяжении трёх дней будут создавать более 100 творческих коллективов", - говорится в сообщении облправительства.
В конкурсе ландшафтного дизайна и садоводства среди школьников "Планета цветов" примут участие 35 детских работ, 22 сада от муниципальных образований области предстанут в номинации "Приезжайте в гости к нам", восемь ландшафтных работ студентов заявлено на конкурс ландшафтного дизайна в номинации "Новые имена", девять профессиональных садов – в рамках конкурса ландшафтного дизайна. Белгородские кафе и магазины будут соревноваться в цветочном оформлении в рамках "Креативного города". А белгородцы примут участие в выставке "Шебби шик", посвящённой новой жизни старых вещей.
Арт-программа фестиваля будет посвящена теме "Природное VS Человеческое". Здесь зрители смогут увидеть интерактивную инсталляцию "Семечки" (семечки человеческого роста, которые реагируют на движение посетителей и начинают покачиваться), принять участие в иммерсивном перформансе "Морковь культурная", посмотреть выставку "Арт Сено", научиться рисовать редкие растения на мастер-классе "Эко-граффити" или послушать лекцию уличного художника "Ботаника в стрит-арте".
На 12 сентября намечена торжественная передача саженца петровского дуба – памятника живой природы из Санкт-Петербургского Летнего сада в рамках программы Русского музея "Всероссийская дубрава императора Петра Великого".
 
БелгородБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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