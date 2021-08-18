https://ria.ru/20210818/episkop-1746224237.html

Папа Франциск сместил бразильского епископа из-за интимного видео

Папа Франциск сместил бразильского епископа из-за интимного видео - РИА Новости, 18.08.2021

Папа Франциск сместил бразильского епископа из-за интимного видео

Папа Римский Франциск удовлетворил прошение епископа Томе Феррейры да Силва об отставке с поста епископа бразильского города Сан-Жозе-ду-Риу-Прету, сообщила в... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T14:51

2021-08-18T14:51

2021-08-18T14:51

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

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ВАТИКАН, 18 авг – РИА Новости. Папа Римский Франциск удовлетворил прошение епископа Томе Феррейры да Силва об отставке с поста епископа бразильского города Сан-Жозе-ду-Риу-Прету, сообщила в среду служба печати Святого престола.В минувшую пятницу в соцсетях появилось ставшее вирусным видео, на котором этот 60-летний католический епископ был запечатлен в полуголом виде во время видеозвонка интимного характера другому мужчине. Отвечая на вопросы бразильских журналистов, Феррейра да Силва признал, что на видеозаписи фигурирует действительно он, однако отказался комментировать ее содержание.Папа Франциск назначил архиепископа Моасира Силву, возглавляющего бразильскую митрополию Рибейран-Прету, временным апостолическим администратором епархии Жозе-ду-Риу-Прету.

https://ria.ru/20210528/kashasa-1734560730.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франциск (хорхе марио бергольо), папа римский