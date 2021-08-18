https://ria.ru/20210818/crown-1746177206.html

Опубликованы первые кадры из нового сезона "Короны" с Чарльзом и Дианой

Опубликованы первые кадры из нового сезона "Короны" с Чарльзом и Дианой - РИА Новости, 18.08.2021

Опубликованы первые кадры из нового сезона "Короны" с Чарльзом и Дианой

Стриминговый сервис Netflix представил первые кадры из предстоящего, пятого сезона сериала "Корона" о британской королевской семье, сообщает THR. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T13:46

2021-08-18T13:46

2021-08-18T13:46

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix представил первые кадры из предстоящего, пятого сезона сериала "Корона" о британской королевской семье, сообщает THR. На снимках появляются Элизабет Дебики ("Ночной администратор") в образе принцессы Дианы и Доминик Уэст ("Любовники"), сыгравший принца Чарльза. Дуэт заменит Эмму Коррин и Джоша О’Коннора, исполнившие роли супругов в четвертом сезоне шоу.В образе королевы Елизаветы II в новых сериях появится Имельда Стонтон, известная зрителям по роли Долорес Амбридж в фильмах о "Гарри Поттере". В THR подчеркивают, ранее шоураннеры "Короны" рассчитывали завершить сериал пятым сезоном. Однако позже Netflix объявил, что многосерийную драму продлят как минимум до шестого. Выход пятого запланирован на 2022 год.

https://ria.ru/20201207/korona-1587974059.html

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netflix, новости культуры, кино и сериалы