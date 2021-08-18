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Опубликованы первые кадры из нового сезона "Короны" с Чарльзом и Дианой
Опубликованы первые кадры из нового сезона "Короны" с Чарльзом и Дианой - РИА Новости, 18.08.2021
Опубликованы первые кадры из нового сезона "Короны" с Чарльзом и Дианой
Стриминговый сервис Netflix представил первые кадры из предстоящего, пятого сезона сериала "Корона" о британской королевской семье, сообщает THR. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T13:46
2021-08-18T13:46
2021-08-18T13:46
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix представил первые кадры из предстоящего, пятого сезона сериала "Корона" о британской королевской семье, сообщает THR. На снимках появляются Элизабет Дебики ("Ночной администратор") в образе принцессы Дианы и Доминик Уэст ("Любовники"), сыгравший принца Чарльза. Дуэт заменит Эмму Коррин и Джоша О’Коннора, исполнившие роли супругов в четвертом сезоне шоу.В образе королевы Елизаветы II в новых сериях появится Имельда Стонтон, известная зрителям по роли Долорес Амбридж в фильмах о "Гарри Поттере". В THR подчеркивают, ранее шоураннеры "Короны" рассчитывали завершить сериал пятым сезоном. Однако позже Netflix объявил, что многосерийную драму продлят как минимум до шестого. Выход пятого запланирован на 2022 год.
https://ria.ru/20201207/korona-1587974059.html
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netflix, новости культуры, кино и сериалы
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости.
Стриминговый сервис Netflix представил первые кадры из предстоящего, пятого сезона сериала "Корона" о британской королевской семье, сообщает
THR.
На снимках появляются Элизабет Дебики ("Ночной администратор") в образе принцессы Дианы и Доминик Уэст ("Любовники"), сыгравший принца Чарльза. Дуэт заменит Эмму Коррин и Джоша О’Коннора, исполнившие роли супругов в четвертом сезоне шоу.
"Принцесса Диана, как ее слова и действия, живут в сердцах очень многих, — ранее отмечала Дебики. — Для меня большая честь присоединиться к этому великолепному сериалу, который зацепил с первого эпизода".
В образе королевы Елизаветы II в новых сериях появится Имельда Стонтон, известная зрителям по роли Долорес Амбридж в фильмах о "Гарри Поттере".
В THR подчеркивают, ранее шоураннеры "Короны" рассчитывали завершить сериал пятым сезоном. Однако позже Netflix объявил, что многосерийную драму продлят как минимум до шестого.
Выход пятого запланирован на 2022 год.