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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Опубликованы первые кадры из нового сезона "Короны" с Чарльзом и Дианой
Опубликованы первые кадры из нового сезона "Короны" с Чарльзом и Дианой - РИА Новости, 18.08.2021
Опубликованы первые кадры из нового сезона "Короны" с Чарльзом и Дианой
Стриминговый сервис Netflix представил первые кадры из предстоящего, пятого сезона сериала "Корона" о британской королевской семье, сообщает THR. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T13:46
2021-08-18T13:46
культура
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кино и сериалы
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix представил первые кадры из предстоящего, пятого сезона сериала "Корона" о британской королевской семье, сообщает THR. На снимках появляются Элизабет Дебики ("Ночной администратор") в образе принцессы Дианы и Доминик Уэст ("Любовники"), сыгравший принца Чарльза. Дуэт заменит Эмму Коррин и Джоша О’Коннора, исполнившие роли супругов в четвертом сезоне шоу.В образе королевы Елизаветы II в новых сериях появится Имельда Стонтон, известная зрителям по роли Долорес Амбридж в фильмах о "Гарри Поттере". В THR подчеркивают, ранее шоураннеры "Короны" рассчитывали завершить сериал пятым сезоном. Однако позже Netflix объявил, что многосерийную драму продлят как минимум до шестого. Выход пятого запланирован на 2022 год.
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netflix, новости культуры, кино и сериалы
13:46 18.08.2021
 

Опубликованы первые кадры из нового сезона "Короны" с Чарльзом и Дианой

© Sony Pictures Television Production UK (2016-...)Кадр из сериала "Корона"
Кадр из сериала Корона
© Sony Pictures Television Production UK (2016-...)
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix представил первые кадры из предстоящего, пятого сезона сериала "Корона" о британской королевской семье, сообщает THR.
На снимках появляются Элизабет Дебики ("Ночной администратор") в образе принцессы Дианы и Доминик Уэст ("Любовники"), сыгравший принца Чарльза. Дуэт заменит Эмму Коррин и Джоша О’Коннора, исполнившие роли супругов в четвертом сезоне шоу.
"Принцесса Диана, как ее слова и действия, живут в сердцах очень многих, — ранее отмечала Дебики. — Для меня большая честь присоединиться к этому великолепному сериалу, который зацепил с первого эпизода".
В образе королевы Елизаветы II в новых сериях появится Имельда Стонтон, известная зрителям по роли Долорес Амбридж в фильмах о "Гарри Поттере".
В THR подчеркивают, ранее шоураннеры "Короны" рассчитывали завершить сериал пятым сезоном. Однако позже Netflix объявил, что многосерийную драму продлят как минимум до шестого.
Выход пятого запланирован на 2022 год.
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