https://ria.ru/20210818/covid-19-1746216622.html
Инфекционист рассказала, от чего зависит тяжесть COVID-19
Инфекционист рассказала, от чего зависит тяжесть COVID-19 - РИА Новости, 18.08.2021
Инфекционист рассказала, от чего зависит тяжесть COVID-19
Тяжесть COVID-19 зависит от способа проникновения вируса в организм, наиболее опасен воздушно-капельный путь передачи инфекции, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T13:56
2021-08-18T13:56
2021-08-18T13:56
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Тяжесть COVID-19 зависит от способа проникновения вируса в организм, наиболее опасен воздушно-капельный путь передачи инфекции, рассказала РИА Новости врач-инфекционист Светлана Малиновская.По словам специалиста, существуют два основных пути передачи коронавируса: воздушно-капельный и контактный. В первом случае инфекция передается от человека к человеку с частицами слизи из носоглотки или слюной. Второй вариант заражения происходит, когда инфекция передается при прямом контакте со слизистыми заболевшего, например, при поцелуях, или с кожей - если болеющий чихал в ладони и после этого вы пожали ему руку, отметила врач.Кроме этого, возможен и непрямой контакт - это попадание вируса со слизистых на руки, а с грязных рук - на поверхности, такие как мебель, ручки дверей, поручни в общественном транспорте."Наиболее опасен воздушно-капельный путь передачи. Если вирус проник в организм человека со вдохом, полученная доза моментально попадает в глубокие отделы дыхательных путей и начинает стремительно размножаться, поражая легкие", - сказала Малиновская.Если же COVID-19 попал через слизистые, отметила врач, то у медиков появляется на порядок больше времени, чтобы поставить заболевшего на ноги."Одним словом, от того, где вирус начинает размножаться, зависит многое. Вот почему медики вновь и вновь напоминают о необходимости носить маски", - добавила она.Инфекционист подчеркнула, что лучший способ обезопасить себя от коронавируса - вакцинироваться.
https://ria.ru/20210815/kovid-1745668730.html
https://ria.ru/20210701/koronavirus-1739418658.html
https://ria.ru/20210807/superrasprostranitel-1744831209.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Инфекционист рассказала, от чего зависит тяжесть COVID-19
Инфекционист Малиновская: тяжесть COVID-19 зависит от способа проникновения вируса в организм
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Тяжесть COVID-19 зависит от способа проникновения вируса в организм, наиболее опасен воздушно-капельный путь передачи инфекции, рассказала РИА Новости врач-инфекционист Светлана Малиновская.
По словам специалиста, существуют два основных пути передачи коронавируса: воздушно-капельный и контактный. В первом случае инфекция передается от человека к человеку с частицами слизи из носоглотки или слюной. Второй вариант заражения происходит, когда инфекция передается при прямом контакте со слизистыми заболевшего, например, при поцелуях, или с кожей - если болеющий чихал в ладони и после этого вы пожали ему руку, отметила врач.
Кроме этого, возможен и непрямой контакт - это попадание вируса со слизистых на руки, а с грязных рук - на поверхности, такие как мебель, ручки дверей, поручни в общественном транспорте.
"Наиболее опасен воздушно-капельный путь передачи. Если вирус проник в организм человека со вдохом, полученная доза моментально попадает в глубокие отделы дыхательных путей и начинает стремительно размножаться, поражая легкие", - сказала Малиновская.
Если же COVID-19 попал через слизистые, отметила врач, то у медиков появляется на порядок больше времени, чтобы поставить заболевшего на ноги.
"Одним словом, от того, где вирус начинает размножаться, зависит многое. Вот почему медики вновь и вновь напоминают о необходимости носить маски", - добавила она.
Инфекционист подчеркнула, что лучший способ обезопасить себя от коронавируса - вакцинироваться.