https://ria.ru/20210818/covid-19-1746216622.html

Инфекционист рассказала, от чего зависит тяжесть COVID-19

Инфекционист рассказала, от чего зависит тяжесть COVID-19 - РИА Новости, 18.08.2021

Инфекционист рассказала, от чего зависит тяжесть COVID-19

Тяжесть COVID-19 зависит от способа проникновения вируса в организм, наиболее опасен воздушно-капельный путь передачи инфекции, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T13:56

2021-08-18T13:56

2021-08-18T13:56

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Тяжесть COVID-19 зависит от способа проникновения вируса в организм, наиболее опасен воздушно-капельный путь передачи инфекции, рассказала РИА Новости врач-инфекционист Светлана Малиновская.По словам специалиста, существуют два основных пути передачи коронавируса: воздушно-капельный и контактный. В первом случае инфекция передается от человека к человеку с частицами слизи из носоглотки или слюной. Второй вариант заражения происходит, когда инфекция передается при прямом контакте со слизистыми заболевшего, например, при поцелуях, или с кожей - если болеющий чихал в ладони и после этого вы пожали ему руку, отметила врач.Кроме этого, возможен и непрямой контакт - это попадание вируса со слизистых на руки, а с грязных рук - на поверхности, такие как мебель, ручки дверей, поручни в общественном транспорте."Наиболее опасен воздушно-капельный путь передачи. Если вирус проник в организм человека со вдохом, полученная доза моментально попадает в глубокие отделы дыхательных путей и начинает стремительно размножаться, поражая легкие", - сказала Малиновская.Если же COVID-19 попал через слизистые, отметила врач, то у медиков появляется на порядок больше времени, чтобы поставить заболевшего на ноги."Одним словом, от того, где вирус начинает размножаться, зависит многое. Вот почему медики вновь и вновь напоминают о необходимости носить маски", - добавила она.Инфекционист подчеркнула, что лучший способ обезопасить себя от коронавируса - вакцинироваться.

https://ria.ru/20210815/kovid-1745668730.html

https://ria.ru/20210701/koronavirus-1739418658.html

https://ria.ru/20210807/superrasprostranitel-1744831209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии