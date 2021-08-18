https://ria.ru/20210818/bukhgaltery-1746162349.html

Эксперт считает, что бухгалтеров скоро заменят новые технологии

Эксперт считает, что бухгалтеров скоро заменят новые технологии - РИА Новости, 18.08.2021

Эксперт считает, что бухгалтеров скоро заменят новые технологии

Новые технологии в скором времени заменят специалистов, которые в большом объеме делают монотонную бумажную работу, например, бухгалтеров, заявил в интервью РИА РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T06:11

2021-08-18T06:11

2021-08-18T06:11

технологии

россия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Новые технологии в скором времени заменят специалистов, которые в большом объеме делают монотонную бумажную работу, например, бухгалтеров, заявил в интервью РИА Новости директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд, ранее курировавший это направление в компании "Вымпелком" (бренд "Билайн", входит в Veon).Хелд указал, что если смотреть с практической точки зрения, есть профессии, такие как официант в ресторане, которые не требуют специфических знаний, есть "средний эшелон" - например, бухгалтеры, которые занимаются большим объемом монотонной работы, и "верхушка" - творческие люди.Вместе с тем Хелд отметил, что несмотря на развитие технологий, человечество не останется без работы. "Никогда не будет такого, что человечеству нечего будет делать: люди будут работать всегда, просто заниматься они будут все более новыми технологиями", - добавил он.

https://ria.ru/20210818/smartfon-1746161300.html

россия

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2021

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технологии, россия