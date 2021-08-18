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Туризм
https://ria.ru/20210818/bolgariya-1746205176.html
Стало известно, сколько россиян отдохнуло на курортах Болгарии
Стало известно, сколько россиян отдохнуло на курортах Болгарии - РИА Новости, 18.08.2021
Стало известно, сколько россиян отдохнуло на курортах Болгарии
В Болгарии подвели промежуточные итоги туристического сезона 2021 года и назвали количество россиян, которые посетили страну в июле, пишет АТОР. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T14:49
2021-08-18T14:49
туризм
болгария
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туристы
курорт
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Болгарии подвели промежуточные итоги туристического сезона 2021 года и назвали количество россиян, которые посетили страну в июле, пишет АТОР.По оценке министерства туризма Болгарии, этот сезон проходит гораздо успешнее, чем год назад: отели и гостиницы загружены на 80-90 процентов, а количество отдыхающих выросло в 2,2 раза.Уточняется, что с мая курорты страны приняли более 2,5 миллиона человек, но основную долю составляют сами болгары. В топ-5 поставщиков иностранных туристов вошли Румыния, Польша, Украина, Чехия и Германия.Россия пока что лишь на девятом месте (за июль на курортах Болгарии побывало чуть больше семи тысяч наших соотечественников), однако власти рассчитывают на рост количества отдыхающих в конце августа и в сентябре.Напомним, россияне могут свободно посещать болгарские курорты с туристической целью. Консульство выдает визы за пять дней, кроме того, прошедшим полный курс вакцинации не нужно при въезде сдавать ПЦР-тест. В самой стране сейчас немного антикоронавирусных ограничений: на улице не нужно носить маску, рестораны и кафе разрешается посещать без справки о прививке от COVID-19.
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болгария, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, курорт, россия, коронавирус covid-19, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
14:49 18.08.2021
 

Стало известно, сколько россиян отдохнуло на курортах Болгарии

© Depositphotos / master2Курорт Золотые пески
Курорт Золотые пески - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© Depositphotos / master2
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Болгарии подвели промежуточные итоги туристического сезона 2021 года и назвали количество россиян, которые посетили страну в июле, пишет АТОР.
По оценке министерства туризма Болгарии, этот сезон проходит гораздо успешнее, чем год назад: отели и гостиницы загружены на 80-90 процентов, а количество отдыхающих выросло в 2,2 раза.
Уточняется, что с мая курорты страны приняли более 2,5 миллиона человек, но основную долю составляют сами болгары. В топ-5 поставщиков иностранных туристов вошли Румыния, Польша, Украина, Чехия и Германия.
Россия пока что лишь на девятом месте (за июль на курортах Болгарии побывало чуть больше семи тысяч наших соотечественников), однако власти рассчитывают на рост количества отдыхающих в конце августа и в сентябре.
Напомним, россияне могут свободно посещать болгарские курорты с туристической целью. Консульство выдает визы за пять дней, кроме того, прошедшим полный курс вакцинации не нужно при въезде сдавать ПЦР-тест. В самой стране сейчас немного антикоронавирусных ограничений: на улице не нужно носить маску, рестораны и кафе разрешается посещать без справки о прививке от COVID-19.
Остров Кайо-Санта-Мария на Кубе - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
Вчера, 11:42Туризм
Эксперты считают, что Кубе нужно смягчить правила въезда для туристов
 
ТуризмБолгарияНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)туристыКурортРоссияКоронавирус COVID-19куда поехатьотдых на морекуда можно лететь
 
 
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