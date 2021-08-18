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Стало известно, сколько россиян отдохнуло на курортах Болгарии

Стало известно, сколько россиян отдохнуло на курортах Болгарии - РИА Новости, 18.08.2021

Стало известно, сколько россиян отдохнуло на курортах Болгарии

В Болгарии подвели промежуточные итоги туристического сезона 2021 года и назвали количество россиян, которые посетили страну в июле, пишет АТОР. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T14:49

2021-08-18T14:49

2021-08-18T14:49

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Болгарии подвели промежуточные итоги туристического сезона 2021 года и назвали количество россиян, которые посетили страну в июле, пишет АТОР.По оценке министерства туризма Болгарии, этот сезон проходит гораздо успешнее, чем год назад: отели и гостиницы загружены на 80-90 процентов, а количество отдыхающих выросло в 2,2 раза.Уточняется, что с мая курорты страны приняли более 2,5 миллиона человек, но основную долю составляют сами болгары. В топ-5 поставщиков иностранных туристов вошли Румыния, Польша, Украина, Чехия и Германия.Россия пока что лишь на девятом месте (за июль на курортах Болгарии побывало чуть больше семи тысяч наших соотечественников), однако власти рассчитывают на рост количества отдыхающих в конце августа и в сентябре.Напомним, россияне могут свободно посещать болгарские курорты с туристической целью. Консульство выдает визы за пять дней, кроме того, прошедшим полный курс вакцинации не нужно при въезде сдавать ПЦР-тест. В самой стране сейчас немного антикоронавирусных ограничений: на улице не нужно носить маску, рестораны и кафе разрешается посещать без справки о прививке от COVID-19.

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