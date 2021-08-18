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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210818/blagoustroystvo-1746271851.html
Более 700 дворов Подмосковья благоустроят к октябрю
Более 700 дворов Подмосковья благоустроят к октябрю - РИА Новости, 18.08.2021
Более 700 дворов Подмосковья благоустроят к октябрю
Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин рассказал о планах по реконструкции дворовых территорий в регионе. По его словам, к октябрю этого года... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T19:55
2021-08-18T19:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин рассказал о планах по реконструкции дворовых территорий в регионе. По его словам, к октябрю этого года завершатся работы в 735 дворах. Об этом сообщил телеканал "360".Рабочие заменят асфальт, высадят дополнительные деревья и кустарники, а также приведут в порядок детские игровые зоны. Половина работ по благоустройству уже выполнена.Хайкин отметил, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе идет масштабное облагораживание. Благоустройство двора — одна из приоритетных программ президентского проекта "Жилье и городская среда" и один из приоритетных вопросов в регионе.Отдельное внимание Хайкин уделил игровым зонам для детей. Площадки будут иметь 16 различных тематик. Одни посветят сказкам и лесу, другие – морю. Это будут большие игровые комплексы с безопасным резиновым покрытием, гимнастическими элементами, качелями и лабиринтами."Мы не забываем про комфорт и удобство наших маленьких жителей. В этом году установим 229 площадок — 148 из них уже готовы", – отметил Михаил Хайкин.Губернаторская программа установки детских площадок стартовала в 2013 году. Более тысячи таких объектов уже появились в регионе.
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московская область (подмосковье), михаил хайкин
19:55 18.08.2021
 

Более 700 дворов Подмосковья благоустроят к октябрю

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковДетская игровая площадка
Детская игровая площадка - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин рассказал о планах по реконструкции дворовых территорий в регионе. По его словам, к октябрю этого года завершатся работы в 735 дворах. Об этом сообщил телеканал "360".
Рабочие заменят асфальт, высадят дополнительные деревья и кустарники, а также приведут в порядок детские игровые зоны. Половина работ по благоустройству уже выполнена.
Хайкин отметил, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе идет масштабное облагораживание. Благоустройство двора — одна из приоритетных программ президентского проекта "Жилье и городская среда" и один из приоритетных вопросов в регионе.
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16 августа, 12:51Новости Подмосковья
Воробьев: 14 вокзалов планируется отремонтировать в Подмосковье
Отдельное внимание Хайкин уделил игровым зонам для детей. Площадки будут иметь 16 различных тематик. Одни посветят сказкам и лесу, другие – морю. Это будут большие игровые комплексы с безопасным резиновым покрытием, гимнастическими элементами, качелями и лабиринтами.
"Мы не забываем про комфорт и удобство наших маленьких жителей. В этом году установим 229 площадок — 148 из них уже готовы", – отметил Михаил Хайкин.
Губернаторская программа установки детских площадок стартовала в 2013 году. Более тысячи таких объектов уже появились в регионе.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Михаил Хайкин
 
 
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