https://ria.ru/20210818/bezhentsy-1746269937.html
В ООН не ожидают масштабного потока беженцев из Афганистана
В ООН не ожидают масштабного потока беженцев из Афганистана - РИА Новости, 18.08.2021
В ООН не ожидают масштабного потока беженцев из Афганистана
УВКБ ООН не ожидает крупномасштабного потока афганских беженцев, заявила на брифинге представитель верховного комиссара по делам беженцев в Афганистане Кэролайн РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T19:37
2021-08-18T19:37
2021-08-18T20:04
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
афганистан
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
увкб оон
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ООН, 18 авг – РИА Новости. УВКБ ООН не ожидает крупномасштабного потока афганских беженцев, заявила на брифинге представитель верховного комиссара по делам беженцев в Афганистане Кэролайн Ван Бурен."Что касается людей, которые покидают Афганистан, мы не видим большого числа", - сказала Ван Бурен."Мы не ожидаем крупномасштабного оттока беженцев из Афганистана. Мы видим эвакуацию в аэропорту разными странами-членам их граждан и людей, которые с ними работали", - добавила она.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20210818/migranty-1746271236.html
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в мире, кабул (город), оон, афганистан, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, увкб оон
19:37 18.08.2021 (обновлено: 20:04 18.08.2021)
В ООН не ожидают масштабного потока беженцев из Афганистана
Представитель УВКБ ООН в Кабуле: крупномасштабного потока беженцев из Афганистана не ожидается