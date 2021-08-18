https://ria.ru/20210818/bezhentsy-1746269937.html

В ООН не ожидают масштабного потока беженцев из Афганистана

В ООН не ожидают масштабного потока беженцев из Афганистана - РИА Новости, 18.08.2021

В ООН не ожидают масштабного потока беженцев из Афганистана

УВКБ ООН не ожидает крупномасштабного потока афганских беженцев, заявила на брифинге представитель верховного комиссара по делам беженцев в Афганистане Кэролайн РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T19:37

2021-08-18T19:37

2021-08-18T20:04

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

оон

афганистан

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

увкб оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746180027_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_90edcdee6bb6496f25bc0aff7dee6f33.jpg

ООН, 18 авг – РИА Новости. УВКБ ООН не ожидает крупномасштабного потока афганских беженцев, заявила на брифинге представитель верховного комиссара по делам беженцев в Афганистане Кэролайн Ван Бурен."Что касается людей, которые покидают Афганистан, мы не видим большого числа", - сказала Ван Бурен."Мы не ожидаем крупномасштабного оттока беженцев из Афганистана. Мы видим эвакуацию в аэропорту разными странами-членам их граждан и людей, которые с ними работали", - добавила она.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210818/migranty-1746271236.html

https://ria.ru/20210817/bezhentsy-1746097694.html

кабул (город)

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), оон, афганистан, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, увкб оон