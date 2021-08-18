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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210818/bezhentsy-1746269937.html
В ООН не ожидают масштабного потока беженцев из Афганистана
В ООН не ожидают масштабного потока беженцев из Афганистана - РИА Новости, 18.08.2021
В ООН не ожидают масштабного потока беженцев из Афганистана
УВКБ ООН не ожидает крупномасштабного потока афганских беженцев, заявила на брифинге представитель верховного комиссара по делам беженцев в Афганистане Кэролайн РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T19:37
2021-08-18T20:04
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
афганистан
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
увкб оон
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ООН, 18 авг – РИА Новости. УВКБ ООН не ожидает крупномасштабного потока афганских беженцев, заявила на брифинге представитель верховного комиссара по делам беженцев в Афганистане Кэролайн Ван Бурен."Что касается людей, которые покидают Афганистан, мы не видим большого числа", - сказала Ван Бурен."Мы не ожидаем крупномасштабного оттока беженцев из Афганистана. Мы видим эвакуацию в аэропорту разными странами-членам их граждан и людей, которые с ними работали", - добавила она.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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в мире, кабул (город), оон, афганистан, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, увкб оон
19:37 18.08.2021 (обновлено: 20:04 18.08.2021)
 
В ООН не ожидают масштабного потока беженцев из Афганистана

Представитель УВКБ ООН в Кабуле: крупномасштабного потока беженцев из Афганистана не ожидается

© AP Photo / Shekib RahmaniЛюди в аэропорту Кабула
Люди в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© AP Photo / Shekib Rahmani
Читать ria.ru в
ООН, 18 авг – РИА Новости. УВКБ ООН не ожидает крупномасштабного потока афганских беженцев, заявила на брифинге представитель верховного комиссара по делам беженцев в Афганистане Кэролайн Ван Бурен.
"Что касается людей, которые покидают Афганистан, мы не видим большого числа", - сказала Ван Бурен.
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"Мы не ожидаем крупномасштабного оттока беженцев из Афганистана. Мы видим эвакуацию в аэропорту разными странами-членам их граждан и людей, которые с ними работали", - добавила она.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ООНАфганистанУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевУВКБ ООН
 
 
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