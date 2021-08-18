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Трамп сравнил расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом РФ

Трамп сравнил расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом РФ - РИА Новости, 18.08.2021

Трамп сравнил расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом РФ

Бывший президент США Дональд Трамп сравнил годовые расходы Штатов на операцию в Афганистане с военным бюджетом России. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T05:59

2021-08-18T05:59

2021-08-18T05:59

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

дональд трамп

россия

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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп сравнил годовые расходы Штатов на операцию в Афганистане с военным бюджетом России.Он подчеркнул, что это происходило из года в год и ничего не принесло США взамен.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.

сша

афганистан

россия

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2021

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в мире, сша, талибан, афганистан, дональд трамп, россия