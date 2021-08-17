https://ria.ru/20210817/vybory-1746088543.html

Лавров заявил о попытках повлиять на результаты выборов в Госдуму извне

Лавров заявил о попытках повлиять на результаты выборов в Госдуму извне - РИА Новости, 17.08.2021

Лавров заявил о попытках повлиять на результаты выборов в Госдуму извне

Существуют основания полагать о готовящихся извне попытках подвергнуть сомнению результаты предстоящих выборов в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T14:44

2021-08-17T14:44

2021-08-17T14:44

госдума рф

сергей лавров

выборы в государственную думу

россия

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КАЛИНИНГРАД, 17 авг - РИА Новости. Существуют основания полагать о готовящихся извне попытках подвергнуть сомнению результаты предстоящих выборов в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Продолжим, тем не менее, работать со всеми нашими партнерами, исходя из того, что мы будем решать свои вопросы самостоятельно, без подсказок извне. Это касается предстоящих выборов в Государственную думу, вы, наверное, уже слышали, что есть основания полагать о готовящихся попытках подвергнуть сомнению их результаты", - сказал Лавров в ходе встречи с преподавательским составом Калининградской области.Министр добавил, что важен прежде всего результат, который основан на мнении народа России. "Наш народ сам даст оценку власти и сам определит свое развитие на дальнейший исторический период", - заключил глава МИД.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210816/byulleten-1745901885.html

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госдума рф, сергей лавров, выборы в государственную думу, россия